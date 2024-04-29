國華街人氣日料！焦糖鮭魚握壽司、6吋鮭魚壽司蛋糕節慶派對首選
【本寓食堂-府前店】位於府前路與國華街交叉口，在地深耕已有六年之久，品牌從和緯市場起家，到現在國華商圈，憑藉著老闆十多年的日料經驗，為饕客提供物超所值、性價比高的日式料理。
店家餐點繁多，握壽司、熟食丼、生漁丼、玉子燒、串丸子、沙拉、三角飯糰一應具全，還有聚餐首選的6吋壽司蛋糕與大拼盤可供挑選，誠意滿滿、料好實在的餐點深受台南在地人喜愛。
6吋鮭魚壽司蛋糕
慶生吃膩了西式蛋糕，那就來道份量十足、海味滿點的壽司蛋糕吧！由壽司醋飯推砌的蛋糕體，內層包裹了蝦卵與香鬆，外層依序疊上招牌焦糖炙燒鮭魚、紫蘇葉、鮭魚卵、鮭魚肉，光看就讓人食指大動啊！肉質肥美、油花細緻的鮭魚肉帶來澎派海味，每種不同風味的鮭魚在口腔交織，讓顧客吃到的每一口都是幸福！
焦糖炙燒鮭魚握壽司
老饕必點的招牌料理，油花均勻的鮭魚、焦糖、起司醬經過炙燒處理，將風味徹底釋放！先品嘗到外層焦糖的脆與甜，鹹香起司醬帶出魚肉的鮮美，粒粒分明的酸甜醋飯又將各種風味完美融合，讓人一吃就上愛！
經典招牌鮭魚親子丼
鮭魚控必嚐！6片厚實鮭魚肉如鮮花般放在丼飯中，蝦卵、鮭魚卵點綴其中，搭配金桔增添酸度，美味簡直無法擋!
炭香浦燒鯛魚丼
熟食丼也廣受民眾好評，搭配小菜不固定，會因當季食材有所調整，浦燒醬烤過的鯛魚肉鹹甜涮嘴超下飯，細嫩的魚肉完美與米飯結合，一不留神就會把整碗飯給吃完！
【本寓食堂-府前店】深耕在地多年，憑藉著用料實在的餐點與匠心獨運的料理手法，成功在美食之都台南闖出一片天，不僅如此，老闆也不斷研發出新菜品，6吋壽司蛋糕、紫芋泥握壽司都是廣受民眾喜愛的創意料理，來台南旅遊想體驗日式風情，不妨來此大啖美食吧！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店家地址：台南市中西區府前路二段28號
店家電話：0976595160
營業時間：11:00–20:00，公休日依粉絲專頁公告
停車資訊：路邊停車
粉絲專頁： https://bit.ly/49iU2BE
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