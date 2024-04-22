憶桐趣嘉遊！到嘉義市追「四月雪」賞夢幻美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白色花瓣佈滿樹梢，蜿蜒路上的朵朵雪白宛如「四月雪」，清雅可人，深獲攝影愛好者喜愛，每逢4月便來「嘉」追花。嘉義市政府日前在幸福山丘舉辦「2024嘉義市桐花祭『憶桐趣』」活動，遊客可於圓林仔社區體驗豐富自然生態及浪漫氛圍，享受悠閒愜意假日時光。

▲美麗的桐花又稱四月雪。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府相當重視多元族群文化的保存，促進多元社會與文化是政府重要的施政目標，透過舉辦各項活動，讓遊客認識、欣賞並尊重、包容各種不同族群。市政府一直以來攜手嘉義市客家文化協會共同推行客家文化保存工作，積極向客家委員會爭取經費辦理各項活動，促進社會環境朝向永續發展。

▲「2024嘉義市桐花祭『憶桐趣』」啟動儀式。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市是阿里山的入口門戶，也是北回歸線經過的人文城市，擁有最富饒的土地與物產。嘉義市一年四季皆有美景，油桐花接棒黃金風鈴木燦爛盛開，圓林仔社區是台灣中南部最早孕育油桐花並成功開花之區域，10多年來持續生態保育工作，又導入客家資源，成功納入客家桐花季版圖，每年花季吸引很多人潮來嘉賞桐花，尤其是幸福山丘賞心悅目夢幻美景，近年成為超夯的IG打卡景點，是值得向外地朋友推薦的後花園。嘉義市成功打造屬於自己的城市品牌，從每個週末的人潮就可以知道嘉義市這幾年的進步與繁榮有目共睹。

▲「2024嘉義市桐花祭『憶桐趣』」活動開場表演。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府民政處表示，遊客可魚賞花同時認識豐富生態及客庄開拓變遷史，停車規劃及接駁車資訊可參考「嘉義市政府」官方網站活動總覽相關資訊。

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