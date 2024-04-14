嘉義無限精彩！多樣「手作DIY體驗」一次看 親子同遊笑嗨嗨

板陶窯交趾剪黏工藝園區。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來春暖好時節，適合安排週末親子遊。嘉義縣文化觀光局（簡稱文化觀光局）介紹八處親子手作DIY景點，多樣選擇不只滿足親子同遊的樂趣，也讓孩子學習到更多相關有趣知識。嘉義縣縣長翁章梁表示，嘉義縣旅遊主題越來越多元，不只可以到觀光工廠參觀和選購伴手禮，也可讓小朋友體驗手作DIY，玩樂之餘也能寓教於樂，爸媽可在週末假期帶著孩子「來嘉體驗」。

文化觀光局指出，八處親子手作DIY景點位於嘉義，可以帶著孩子邊玩邊學習。新港「板陶窯交趾剪黏工藝園區」富含文化與藝術氣息，孩子除了可認識傳統工藝交趾陶，也能動手製作馬賽克拼貼、立體陶偶彩繪、平面吉祥物彩繪以及陶盤彩繪。

▲民雄金桔觀光工廠。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「民雄金桔觀光工廠」能體驗熬煮金桔果醬，也能手作風鈴彩繪；以方塊酥聞名的「老楊方城市」位於大林鎮，廣場有超萌方塊酥星人公仔和太空艙，小朋友可發揮創意，用方塊酥蓋屋子及製作方塊星人。

▲佐登妮絲城堡。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

同樣位於大林的還有兩間歐式城堡，一間是古典巴洛克式風格的「佐登妮絲城堡」，可以體驗手作精油沐浴鹽、香氛蠟燭、精油琉璃皂和擴香扇。另一間是以希臘式風格打造的「蓋婭莊園」，除了可盡情拍美照，也能體驗DIY手作沐浴鹽球及擴香石，是親子遊憩最佳選擇；還有以貢丸為題的「丸聚星球」，可以動手捏貢丸、免費試吃貢丸。

▲公興森態園區。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

此外，位在阿里山公路47.4K處的「公興森態園區」有一片大草坪可以奔跑，還可體驗植物拓染、手洗愛玉、團康遊戲刺山豬、射箭等活動，園區內還有龍美步道可以健行，非常適合全家大小同遊；鹿草的「冷研碳索館」是全台第一間以氣體為題的觀光工廠，館內科普二氧化碳知識，可DIY漸層氣泡飲、漂浮沐浴球、彩繪杯墊，還能透過投幣式的雪花及冰球製造機，做出乾冰和乾冰壓縮後的冰球，好玩又充滿，科學意義，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

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