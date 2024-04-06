悟智樂園變親水公園！ 台南鹿耳門聖母廟最新 「廟徽親子園區」 打造太極圖噴水池好玩又吸睛

今天就回「嘉」！近年來，嘉義逐漸成為台灣旅遊的熱門城市之一，這裡不僅景點多，美食也非常多，因此這回我們以嘉義火車站為據點，盤點了車站周邊的必吃美食，像是低調的火雞肉飯、文青風豆花店、被網友譽為全台灣最好吃的烤玉米、嘉義高人氣宵夜草魚湯等等，趕緊把這些店家筆記下來，放進自己的嘉義口袋名單吧！

2024-03-31 11:01