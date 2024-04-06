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悟智樂園變親水公園！ 台南鹿耳門聖母廟最新 「廟徽親子園區」 打造太極圖噴水池好玩又吸睛
台南新景點+1！ 正統鹿耳門聖母廟最新「廟徽親子園區」，將荒地改建為「鹿耳門聖母廟廟徽親水親子公園」，預計將在4月底前完工，趁著兒童節連假，廟方進行快閃試營運，4/7前能到「太極」造型噴水池玩玩水！
台南市「悟智樂園」曾是知名遊樂園，自2002年結束營業，6000平方公尺廟地荒廢超過20年後，廟方決定改建成親子公園，由地主正統鹿耳門聖母廟提案與台南市工務局合作合，打造為採納融入媽祖意象概念的親子戲水天堂。
「廟徽親子園區」以聖母廟「廟徽」為設計概念，涵蓋有太極造型的戲水池、2座溜滑梯、2種繩索與攀岩石，周圍還有步道、植栽及千里眼、順風耳造型的洗手台等設計，將廟宇文化融入成為親子遊憩新去處。
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