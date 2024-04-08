官田暖心美味推薦！精熬湯品溫補首選 豐盛佳餚現點現做

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落在台南官田、地處隆田火車站附近的【隆來好食】為2023年5月開幕的美食店家，是附近居民、上班族在午晚餐時段時常光顧的餐廳之一。憑藉著獨具匠心的料理風味、溫馨感十足的裝潢格調，以及鄰近大隆田生態文化園區的地理位置，也吸引到不少來當地觀光的旅客們前來享用。

▲品牌名結合的在地店名，並取義台語的「攏來」，有著「這份好味道，希望大家都可以來吃」的涵義在其中。
▲品牌名結合的在地店名，並取義台語的「攏來」，有著「這份好味道，希望大家都可以來吃」的涵義在其中。

與店門口精心布置的沙漠綠意風情截然不同，店內整體環境散發出濃濃的日本文化氣息，從純色系的牆面、和式吧檯到木質調的裝潢與擺設，在溫煦的燈光照耀下，渲染出一份寧靜的質感氛圍，讓來訪的客人們都能愜意的用餐。

▲營業時老闆娘會將影片投影到牆面供客人觀賞，如同居家用餐的體驗感，相當自在。
▲營業時老闆娘會將影片投影到牆面供客人觀賞，如同居家用餐的體驗感，相當自在。

店家提供的餐點品項多元，裝潢格調雖以日系風格為主，但推出的菜色不僅僅有日式風味，而是以台式口味的經典家常料理為主軸，推出雞白湯品系列、主食系列、烤物系列、小菜系列及飲品系列，形形色色的美味佳餚都可自由搭配，依個人喜好組合出專屬菜色。

│剝皮辣椒雞湯

湯品中的人氣選項剝皮辣椒雞湯，自推出以來便好評不斷！由於老闆娘本身喜愛喝煲湯，便將剝皮辣椒雞的好味道，融入自己的見解進行口味改良，研發出風味更能暖人心脾的溫補湯品。

▲每日精心熬煮而成的雞白湯底，搭配剝皮辣椒調味，飽滿吸收湯汁精華的鮮嫩雞腿，讓人迫不及待想要啃上一口！
▲每日精心熬煮而成的雞白湯底，搭配剝皮辣椒調味，飽滿吸收湯汁精華的鮮嫩雞腿，讓人迫不及待想要啃上一口！

│泰式炒飯

擔心客人吃傳統炒飯吃的太膩，老闆娘便將旅行時嘗到特色風味加進菜單中，將原先平平無奇的炒飯改良出新花樣！泰式炒飯吃起來與傳統炒飯的風味不同，除了保留原有的鹹度之外，融入了泰式醬汁點綴出微酸甜的滋味，相當開胃，令人忍不住一口接上一口！

▲搭配泰式醬汁一同爆炒後的鮮蝦與豬肉，風味更盛！
▲搭配泰式醬汁一同爆炒後的鮮蝦與豬肉，風味更盛！

古早味豬油拌飯加蛋

廣受附近居民喜愛的古早味豬油拌飯加蛋，在可口米飯中結合濃濃的豬油香，再搭配鮮嫩可口的蛋黃一條拌勻，一口吃下，在唇齒間迸發出的飽滿滋味，幸福感十足！

│鹽烤吳郭魚

烤物系列的招牌品項鹽烤吳郭魚，採用特製的十三香、中藥行的白胡椒，精心鹽烤而成，層層剝開時，不斷飄出的熱騰騰香氣，讓人口水直流！入口時的柔嫩口感中帶著豐富的香氣層次，超涮嘴！

│烤物拼盤

忙碌完一天的工作，迎來美好的夜晚，來份肉汁鮮美、口感豐富的火烤美味再合適不過！精心烤製的椒鹽雞翅、梅花排與牛肉丸都深受饕客們的喜愛，除此之外，還有像是無骨雞腿排、牛肉串、牛舌等高級肉品都值得你點上一份！

▲享受美味烤物之餘，不妨來杯冰涼爽口的生啤酒點綴一番！
▲享受美味烤物之餘，不妨來杯冰涼爽口的生啤酒點綴一番！

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲專為上班族設計的商業便當，主食與配菜菜色會不定期更換，今日份為味噌魚和雞腿排的雙主餐搭配，一口精緻主食、一口豬油拌飯下肚，定能完美抹去工作的疲勞。
▲專為上班族設計的商業便當，主食與配菜菜色會不定期更換，今日份為味噌魚和雞腿排的雙主餐搭配，一口精緻主食、一口豬油拌飯下肚，定能完美抹去工作的疲勞。

過去也曾從事餐飲相關事業的老闆娘，對於顧客服務與美味的選擇都有著獨到的見解，不僅在菜單設計上跳脫既定框架，特意營造的溫馨裝潢更是渲染出暖心質感，將享用美食佳餚的體驗昇華出別樣的色彩。


【隆來好食】

營業地址：台南市官田區中山路一段112-2號

營業時間：11:00–13:30、16:30–21:00（公休日依粉絲專頁公告）

店家電話：0933338818

粉絲專頁：bit.ly/3PC705P


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古早味 炒飯 牛肉

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