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喝咖啡要登船！全台首見「一艘咖啡廳」試營運 甜點飲品100元有找 跑咖控都手刀預約了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@ooodovobooo授權
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鐵道咖啡廳不夠稀奇了？台南首現「船上咖啡廳」！網美風咖啡廳不夠看，正在試營運中的「舫」是最近討論度極高的一間咖啡廳，正如它的店名，來到這裡需要登船，能夠沉浸在水上品咖啡的獨特體驗裡。而店家提供的甜點和飲料價格平實，還能邊看海景邊追夕陽、拍好拍滿，CP值特別高。

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跑咖控請收藏！以「舫」為名的船上咖啡廳在網路上頗具討論度，算是非常新的待爆新店，現停靠於台南安平漁人碼頭附近，整艘船就是咖啡廳的愜意空間，蛋糕、巴斯克、黑糖牛奶、美式拿鐵統統點得到，價格大多落在100元以內，在質感咖啡廳中可謂是十分平價，難怪也經常是訂位滿滿。

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值得一提的是，「舫」咖啡廳採IG私訊預約制，相關規則及每月公休日以店家IG公告為準。目前正在試營運中，預計四月起正式營運，想要搶先開箱的朋友可以私訊預約訂位。此外，舫為寵物友善店家，毛小孩可落地，也能帶著毛小孩一起來探店打卡拍美照。

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舫 Home Cafe

地址：台南市安億橋底下（安平漁人碼頭）

營業時間：15:00-21:00（公休日請見店家IG）

注意事項：採IG私訊預約制，視情況釋出現場候位；二樓不開放請勿擅闖

IG：@home.cafe2024

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