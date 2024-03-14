「神秘藍色城堡」開幕了！真實版「霍爾的移動城堡」化身夢幻甜點屋 收穫秒飛歐洲即視感

神秘城堡揭幕了！鄰近南投埔里遊客中心有座「藍色童話城堡」，自2021年起即吸引過路人駐足，即便當時內部尚未完工仍有不少網美慕名打卡，還被媲美是真實版「霍爾的移動城堡」。如今，這座城堡掀開神秘面紗，答案揭曉竟是一間「法式甜點店」！

圖／埔里故事館粉專

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全台歐風城堡都在南投了吧！這座宛如天空之城的「藍色童話城堡」位於埔里遊客中心旁不到100公尺的距離，以飽和的藍色點綴整棟歐風童話城堡建築，格外醒目且神祕，與其說是偽出國，用跨次元的進入哈利波特的世界形容也不為過。如今終於完工，原來是一間擁有歐風城堡建築的夢幻「法式甜點店」。

圖／埔里故事館粉專

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「藍色城堡 X 茱諾法式甜點」其實是清境知名的手作甜點「蒙塔妮」埔里二店，目前試營運中。除了藍色城堡外觀外，城堡內部的裝潢更為別緻，美到讓人驚呼連連，快門按不停。

圖／藍色城堡x茱諾法式甜點粉專

圖／藍色城堡x茱諾法式甜點粉專

圖／藍色城堡x茱諾法式甜點粉專

而來到這裡，當然也要想用超人氣的各式精緻甜點，像是草莓千層、蒙布朗、馬卡龍等都是推薦必點，還有貝果輕食可以選擇。即使只是點杯咖啡，坐在戶外都有一秒置身歐洲的即視感。

圖／埔里故事館粉專

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由於藍色城堡尚在試營運期間，目前還未大大曝光，想要踩點取景的朋友可以趁著這段時間搶先開箱打卡，同時也別忘了來個歐式下午茶，不用出國也能沉浸歐洲氛圍真的超Chill啦！

圖／藍色城堡x茱諾法式甜點粉專

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藍色城堡 X 茱諾法式甜點

地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號

營業時間：10:00-18:00（目前無公休日）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556296109255

備註：附有停車場