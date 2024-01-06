俗又大碗！南台學生推薦「桔利食堂」 日式職人精神打造高CP值丼飯

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台南永康大武街的《桔利食堂》，在顯眼的三角窗，開放式的大門旁還有幾家小攤販，非常熱鬧。

餐飲經驗十餘年的老闆，原先在日本料理店擔任店長，決定自己出來開店時，繼承了過去日本料理的經驗，在醬汁、食材的製作上，都秉持日式職人精神，高貴不貴的料理，讓他成為附近居民的第一首選。

唐揚炸雞飯、椒麻豬排飯、照燒雞腿飯、日式豬排飯和蒜泥白肉飯這五款更是饕客的最愛，每碗送上來都讓人驚艷！如果第一次來不知道要挑選什麼，也可以參考看看。

唐揚炸雞飯

像拳頭一樣大的唐揚炸雞足足有五顆，放在碗中就像一座高山，絕對滿足你飢腸轆轆的胃！店家的唐揚炸雞使用去骨雞腿切塊醃漬，每碗都是現點現炸，不論春夏秋冬，送上桌都熱呼呼的，一口咬下酥脆外殼，肉質多汁又軟嫩！

▲大份量的唐揚雞塊，每一口都非常滿足！
▲大份量的唐揚雞塊，每一口都非常滿足！

椒麻豬排飯

招牌的椒麻豬排飯，澆淋的自製醬汁是過去老闆在日本料理店師父傳承下來的獨門秘方，使用紅蔥頭、辣椒、蒜頭，打造出獨特的椒麻香氣，搭配現點現炸的厚實豬排，多層次的口味滿足你挑剔的味蕾！

照燒雞腿飯

六兩重的照燒雞腿排，每一片都是先煎再裹上自製的照燒醬烤炙，耗時又費工的製程飽含了店家十足的誠意！店家將雞腿排的油脂經由烘烤後逼出，進而使熱量降低，對於正在飲食控制或追求健康的客人來說是很實惠的選擇。

日式豬排飯

許多客人誤以為大量美乃滋會很膩口，但這裡的日式豬排飯絕對超乎你的想像！自製的美乃滋醬料中有加入酸黃瓜和醋，不僅口味清爽，酸酸的口感刺激味蕾，增加食慾，配上厚實的炸豬排也沒有負擔。

蒜泥白肉飯

蒜泥白肉飯是店家今年年初的新品，選用瘦肉比例高的三層肉，口感豐富卻不油膩，加上自家調配的黃金比例醬汁，香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口。

在南台科大旁開業五年多的桔利食堂，剛開幕時也曾被學生質疑價格過高，不符合學生的開銷成本，但後來這位學生也被如此用心的美味收服，逐漸成為這裡的熟客。為了體恤周邊上班族及學生，店家除了提供自家外送服務，更可以免費加飯，不用擔心吃不飽。

個性直爽的老闆開業以來，用心實在的料理讓他成為許多客人的好朋友，甚至有客人一週五天，每日午晚餐都準時報到，自己的用心能被客人看到，是老闆開店至今最感動的事。倘若來到附近，不妨進來店裡坐坐，享受老闆的好手藝吧！


桔利食堂

店家地址：台南市永康區大武街74號

店家電話：(06)2532358

粉絲專頁：bit.ly/4a1hC6W

營業時間：10:30-13:30，16:00-20:30(國定假日休假)


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