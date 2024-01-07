擁抱大樹的旅行！到虎頭埤攀樹、露營親近大自然

攀樹對人的情緒穩定非常有幫助。 圖：台南市政府觀光旅遊局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推展優質的戶外教育學習，經由課程規劃積極擴展視野，虎頭埤風景區與果子有光工作室合作提供場地，透過攀樹、修剪樹木，達到護樹助人的身心靈體驗。

▲園區內的樹木種類繁多，適合進行攀樹體驗。 圖：台南市政府觀光旅遊局／來源

台南市政府觀光旅遊局表示，虎頭埤風景區占地100公頃，園區內的樹木種類繁多，尤其在水氣充足的環湖步道，各類樹木長得特別茂密，不僅是認識各類樹種保育的重要場域，也是民眾日常運動的好去處。園區內尤以雨豆樹最適合進行攀樹體驗，攀樹不但是親近大自然，而且對人的情緒穩定非常有幫助，希望透過親樹活動，推廣遊客們護樹與永續的觀念。

果子有光工作室專長為攀樹教學、樹木修剪、體驗教育，結合社工專業引進到輔導課程，透過學習基礎攀樹知識、技巧，並從實際操作中，引導遊客靠自己的能力攀上大樹，過程中培養親山愛樹、接近大自然的觀念，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗活動，增強「自主學習」和「團隊合作」的能力。

▲結合攀樹和修樹體驗，達到寓教於樂的回憶。 圖：台南市政府觀光旅遊局／來源

虎頭埤風景區管理所表示，園區內適合攀樹的地點為露營區，露營設施包括木棧板營位75格、宿屋營位14格、車位營位5格，加上草皮區，可供搭約170帳左右，各級學校、公司行號的家庭日等大型團體都可安排前來露營，如需攀樹、修樹體驗，則可透過園區進行媒合，達到寓教於樂的美好回憶。

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