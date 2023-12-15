網友票選宵夜第1名！ 台南美食「碳饅堡」賣到凌晨2點 現點現做「冰火炭烤饅頭」人氣必點

這間台南宵夜是網友票選「台南宵夜」第1名！這間台南宵夜其實在我還沒寫部落格之前就開始吃了，我大概應該是陪伴這間台南宵夜的小朋友一路長大的怪叔叔了吧。

那時候還覺得這間台南宵夜的老闆娘真的很拚，幾乎是快要生產之前才休息。突然一天看到這間台南宵夜老闆娘懷孕的時候會嚇到，因為他四肢都超級瘦，完全是一種突然肚子變超大的感覺，對於我們這種胖子真的是非常羨慕，好像離題了。總而言之，就是我很早之前就開始吃這間台南宵夜了。

最近因為要拍台南宵夜的影片題材，我才發現，咦？原來我帶那麼多人來吃這間台南宵夜，但是我自己都還沒寫過這間台南宵夜。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南宵夜好不好吃吧！

這間台南宵夜就在金華路上，也是屬於台南宵夜的一級戰區，每天都有滿滿購買人潮，不過都是現點現做的，所以不想等的朋友還是建議預訂比較好。

這裡的饅頭是木炭烘烤現點現做，所以就會有一種特殊的香氣，過往只有在東港才看得到這種炭烤饅頭，或是只有碳烤土司的選項。

這裡的分工很明確，煎台是煎台，烤饅頭是烤饅頭的，收錢收單的則是獨立的，看著饅頭兩面金黃色之後，真的特別迷人。

烤到金黃色之後，抹上美乃滋或是甜口味的抹醬，聽著「涮涮涮」的聲音在饅頭上來回刷塗，就如同DJ盤在那帶動美食舞池內的每個男男女女的節奏。

不免俗，先來一張大合照。

奶酥炭烤饅頭

像我自己來一定是必點三樣東西，炭烤饅頭一定是一甜一鹹，甜的我一定會選擇奶酥，奶酥本身的特色再加上炭烤饅頭的香氣特別讓人著迷。

冰火炭烤饅頭

這個概念其實就像冰火菠蘿油的概念，沒想到這種組合也是相當好吃，大家可以來試試看。

鹹口味我一定是必點燒肉，豬肉排是店家自己醃製的，所以那香氣從開店到現在都沒有改變，都是我的愛。偶爾我會加個蛋加個起司，如果比較沒錢就會單純吃燒肉，也不會讓你吃起來很無聊。

整體來說：

這間可以得到網友票選第一名的台南宵夜，我個人覺得是實至名歸，態度客氣，餐點又好吃，價格來說也不貴，大家可以嘗試看看唷！

體驗時間：112/12

碳饅堡

地址：台南市中西區金華路三段89號

時間：1900-0200(周日公休)

電話：06 222 9368

店家停車：無

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