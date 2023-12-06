奇美博物館「聖誕週末」點燈了！限定4天耶誕燈光秀，還有派對市集與戶外電影院超Chill

聖誕禮物想好要買什麼了嗎？位在嘉義的「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」推出全台限定、跟人一樣大的「超巨大熊抱哥玩偶」，每天限量販售5隻，為期一個月；另外還有獨家販售「卡娜赫拉的小動物」限定珍藏款，館內另外還有哥吉拉、小熊維尼等可愛、毛絨絨的玩偶們等著陪大家度過溫馨的聖誕節，快出門一趟搶購囉～

2023-12-03 14:58