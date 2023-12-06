奇美博物館「聖誕週末」點燈了！限定4天耶誕燈光秀，還有派對市集與戶外電影院超Chill
歡樂復古DISCO聖誕樹降臨台南！奇美博物館「2023 聖誕週末」大走經典復古風，樹上裝飾層層堆疊，搭配復古DISCO風格底座，以紅紫色系和鏡面元素呈現閃亮、喜悅的佳節情境，整座聖誕樹閃閃發亮、繽紛動人。
今年活動將於12月16日起，連續兩個周末登場，還特別加碼的4天限定，聖誕週末夜晚將推出聖誕燈光秀，展現與白天截然不同的斑斕景致。而即日起至2024年1月9日，每日17:30至22:00點燈。
至於聖誕週末活動亮點即刻展開DISCO聖誕派對、歐風經典市集、廣場大舞會、精緻音樂饗宴以及戶外星光電影等一系列活動。這場聖誕週末，會讓讀者沉浸在繽紛歡樂的節慶氛圍中。
另外即日起開始售票，活動時間為2023年12月16日（六）、12月17日（日）、12月23日（六）、12月24日（日），每天活動自14:00至22:00。預售票價為$250（現場票$300），12歲以下兒童更是免費入場。可至Klook、kkday或全台7-11 ibon售票系統進行購票。
值得一提的是為維護觀賞品質，《跳出格子吧》特展、奇美廳《名琴饗宴》需於活動當天至館內購票櫃檯加購入場。
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