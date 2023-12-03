台灣獨家販售！卡娜赫拉限定珍藏款、跟人一樣大熊抱哥玩偶 嘉義等你帶走～
聖誕禮物想好要買什麼了嗎？位在嘉義的「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」推出全台限定、跟人一樣大的「超巨大熊抱哥玩偶」，每天限量販售5隻，為期一個月；另外還有獨家販售「卡娜赫拉的小動物」限定珍藏款，館內另外還有哥吉拉、小熊維尼等可愛、毛絨絨的玩偶們等著陪大家度過溫馨的聖誕節，快出門一趟搶購囉～
隨著聖誕節進入倒數，「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」剛好推出一連串的節慶玩偶，有聖誕節限定、每天「新鮮」填充的超巨大「100公分熊抱哥」，每日限量5隻，總計會有150隻；「卡娜赫拉的小動物-夢幻雪屋」則是獨家販售聖誕限定珍藏品，限量1000組；館內還有「哥吉拉聖誕樹」及夢幻童話風的「維尼熊百畝雪森林」等布置主題區，讓大家買好買滿之外，還能拍照打卡到心滿意足！對了，服務台旁有棵高達240公分的聖誕樹，也別忘了捕捉它的身影！
另外還有福珊迪貓的新品、哈利波特中的嘿美變成超大圍巾玩偶、毛絨絨繽紛Kitty、阿奇幼幼園巴士小毛毯，以及睡衣造型的安妮亞、星空恐龍玩偶等絨毛玩偶，都可以用超優惠價帶走，這個月還有購物滿額的優惠，要買禮物送人的要快點找空檔搶買囉！
KHTOY絨毛玩偶旗艦館
地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號
電話：05-2216559
營業時間：9：30～17：00，每週三公休
11/30～1/1活動優惠：
不限金額加價購，大提袋39元。
加入會員滿3000元享75折優惠。
購物滿3000元送精美聖誕樹購物袋，憑當日發票不累贈，隨機贈送。
購物滿1000元，加入LINE會員，可獲得雪人或薑餅人吊飾
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