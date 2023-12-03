鼠友們集合！療癒系「真人尺寸天竺鼠車車」快閃赤峰街 超人氣「倉鼠助六」也將進駐華山園區
「天竺鼠車車」真的可以坐！療癒系「天竺鼠車車」快閃店進駐中山商圈，即日起至12/25，不僅有各式超萌打卡場景及眾多可愛周邊商品，還有必拍「1:1真人尺寸車車」開放乘坐，把握時間快來體驗駕駛車車！
「天竺鼠車車」快閃店於即日起至12/25療癒登場，多種車車玩偶、公仔、扭蛋及徽章等Q萌周邊等你蒐藏，店內也設置拍照場景，其中的最大亮點更是全台唯一「1:1真人尺寸車車」，特別開放乘坐，讓想打卡的人都能體驗療癒系開車車，就連方向盤都是毛茸茸的，可以沉浸式打卡天竺鼠車車。此外，另有消費滿800元即贈「台北限定胸章」的好康活動，數量有限、送完為止。
不僅如此，鼠鼠控有福了！超萌「倉鼠助六」華山快閃店也將於12/8開跑，展開為期一個月的「助六的日常」限定快閃，除了台北特別版商品外，玻璃屋快閃店內更重現倉鼠助六的日常一隅，門口還有助六及小黑的大型公仔迎賓，趕快先筆記，下週末就能衝一波啦！
「天竺鼠車車」快閃店
快閃期間：即日起～12/25 12:00-20:00
地址：台北市大同區赤峰街41巷9號 0% TAIPEI
倉鼠助六 華山快閃店「助六的日常」
快閃期間：2023/12/8～2024/1/7 11:00-21:00
地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文化創意產業園區 玻璃屋1F）
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