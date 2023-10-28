在地人激推的嘉義美食！ 從下午營業到深夜「嘉義文化路」必吃推薦

嘉義美食多！走在攤位林立，且長達約500公尺長的嘉義文化路上，一時之間可能很容易陷入選擇困難，究竟要跟著排隊的人潮吃，還是要不理會評價，承擔踩雷的風險亂吃一波呢？別擔心，我們網羅了嘉義文化路周邊的美食們，有的遠近馳名，而有的則是隱藏版美食，一起來看看嘉義文化路必吃有哪些，趕緊筆記下來吧！

在地人激推！8家文化路必吃的嘉義美食推薦

ZoneOne第壹區

在嘉義文化路夜市附近，有家名叫「ZoneOne 第壹區」的甜點、刨冰專賣店，提供泰式手標奶茶、京都焙茶黃豆粉、黑炫風芝麻、丸九小山園抹茶等口味的刨冰，尤其以提拉米蘇髒髒刨冰最受到歡迎。不僅淋滿咖啡牛乳醬、馬斯卡彭奶霜等等，更是將整塊提拉米蘇蛋糕放在刨冰上頭，店家還會附上濃縮咖啡和煉乳供大家自行調整，可說是同時兼具視覺與味覺享受。

圖／IG@mm_eatfood

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地址｜嘉義市西區文化路17-40號

電話｜05 222 8900

營業時間｜13:00-19:00（週一～二公休）

FB｜ZoneOne 第壹區

嘉義文化夜市-生炒螺肉

在嘉義文化夜市開業30多年，雖然只賣一樣餐點，但人氣始終是強強滾的熱門攤位之一。「生炒螺肉」分為大、小份，可以選擇不辣、微辣、小辣、中辣和大辣，老闆以蒜頭、九層塔大火拌炒螺肉，光是這樣便以香氣逼人，而店家還會送上特製的醬汁，稍微將螺肉沾上醬汁品嚐，就可以感受到從鹹辣轉為鹹甜的風味，讓人不自覺一口接著一口！

圖／IG@upssmile_chang

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地址｜嘉義市東區文化路112號

電話｜0929 057 181

營業時間｜15:00-22:45

黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店

「黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店」同樣也是嘉義文化路美食圈中的老字號之一，店家傳承字府城家族的古法滷製秘方，堅持每天使用新鮮鴨肉，先滷後炸後能吃出獨特的回甘香氣，鹹甜拿捏得宜，肉質則是相當Q彈！黃毛ㄚ頭的必吃很多，像是鴨頭、鴨舌、鴨腸、腳崙、米血、蘭花干、豬大腸、特製豆腐等等，都是越吃越涮嘴。

圖／IG@bigsharkmom

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地址｜嘉義市西區文化路77號之一

電話｜05 225 3289

營業時間｜13:30-23:30

珍珍蚵仔煎海產粥

嘉義深夜限定美味！「珍珍蚵仔煎海產粥」的品項有煎虱目魚肚、鮑魚粥、海產粥、虱目魚粥、意麵、烏龍麵和蚵仔煎，而許多熟客一來就會直接點蚵仔煎、煎虱目魚肚和海產粥，大啖一番。他們家的海產粥有蛤蜊、蝦子、虱目魚、蚵仔和花枝等等，吃得出用料實在的鮮甜滋味，除此之外煎虱目魚肚的外皮酥脆，肉質細緻且油脂豐富，如果想換口味的話也可以擠上檸檬汁提味，讓口感升級喔。

圖／IG@tabi33_shan

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地址｜嘉義市東區文化路與中正路路口

電話｜0902 233 033

營業時間｜20:30-04:00（週二～三公休）

FB｜珍珍蚵仔煎海產粥

米粒熱狗mili GOU嘉義文化總店

韓式拉絲熱狗在這裡也吃得到！「米粒熱狗mili GOU嘉義文化總店」主要販售韓國熱狗、韓國炸雞、炸物、脆皮樂薯杯和飲品，韓國熱狗提供多種口味選擇，有米粒大熱狗、莫札拉瑞起司熱狗、墨魚拉絲起司熱狗、特濃巧達起司醬熱狗，很容易在夜市邊走邊拿著吃，一不小心就吃完了呢！

圖／IG@joyce_eplay_darren

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地址｜嘉義市西區文化路93號

電話｜0978 465 685

營業時間｜週一～週五 14:00-00:00；週六～日 12:30-00:00

FB｜米粒熱狗mili GOU嘉義文化總店

有利脆皮豬-嘉義文化店

使用23種辛香料按壓，並歷經30小時風乾，以及一小時以上烘烤的「有利脆皮豬」，保留豬肉的天然鮮味和酥脆口感，外皮呈現金黃焦香，當你一口咬下時，孜然香味與脆皮豬的油脂會一同化開，超級好吃！再配上附贈的洋蔥絲享用，整體更是清爽且完全不油膩，配飯或配酒都很適合，也特別推薦給不敢吃肥肉的讀者朋友們。

圖／IG@wulove213055

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地址｜嘉義市西區文化路85號號前

電話｜0912 920 556

營業時間｜17:00-00:00（週三公休）

FB｜有利脆皮豬-嘉義文化店

阿霞火雞肉飯

嘉義的火雞肉飯可說是百家爭鳴，而文化路夜市的「阿霞火雞肉飯」也有自己忠實的擁護者。阿霞火雞肉飯提供的主食、炸物、湯品和小菜眾多，尤其以火雞肉飯、紅糟豬肉、三色蛋、排骨酥湯等餐點最受到歡迎，火雞肉飯是混合著帶皮的雞胸跟雞腿肉，肥瘦適中，且加了醬油、油蔥和雞油調味，是不少人心中第一名的火雞肉飯，因此用餐時間人潮總是絡繹不絕。

圖／IG@daidai_food

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地址｜嘉義市東區文化路119號

營業時間｜17:40-22:30

FB｜阿霞火雞肉飯店

阿爆-爆爆雞

嘉義在地人氣小吃「阿爆-爆爆雞」，店面靠近延平街與文化路的交叉口，其中必點的有爆爆雞、炸花枝、特大嫩雞排、地瓜Q球、德式全肉熱狗、炸水餃和波波起司球等等，招牌爆爆雞的特色為皮薄、肉嫩彈牙且香酥多汁，跟一般我們印象中的鹹酥雞或炸雞不太一樣，很多客人都是一試成主顧。如果你也愛吃炸雞，可絕對不要錯過啦！

圖／IG@kst198684

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地址｜嘉義市東區文化路59號

營業時間｜16:00-23:00

FB｜阿爆-爆爆雞

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