第一屆「台南人必吃火鍋」Top5出爐1次看！石二鍋、小豪洲統統入列

台南精選必嚐火鍋票選出爐了！「樂活台南」FB粉絲專頁盛大公佈了「台南必嚐火鍋」榜單，其中包括了16家獲選的火鍋餐廳。這些餐廳不拘一格，涵蓋多種口味和風格。udn小編特別再介紹台南人票選的前五名必嚐火鍋，如果讀者還沒品嚐過的話，絕對不能錯過！

第五名「松大沙茶爐」

「松大沙茶爐」是台南老店，無論何時提及，當地人絕對都熟悉。這家沙茶火鍋店已經經營近四十年，目前由第二代傳承，五兄弟姊妹共同經營。他們的牛肉涮鍋搭配濃郁的沙茶醬，簡直是美味無比，令人回味無窮。

圖／松大沙茶爐提供

「石二鍋」是王品集團旗下的經典平價火鍋餐廳。他們堅持使用新鮮的原塊肉現刨，並擁有Amo三星溯源認證的新鮮菜盤，對食材進行嚴格把關，讓顧客能夠享受到安心的美食。如今，全台都有許多分店，常常需要提前抽號碼牌才能享受到他們的美味，因此獲得了台南人票選的第四名。

圖／石二鍋提供

第三名是由非台南本地起家的「輕井澤鍋物」榮獲。這家餐廳最初源自彰化員林，並在台中大獲成功，後來在台南開設分店，引起了一陣排隊熱潮。他們提供高檔氣派的火鍋餐點，其中最實惠的是「和風燒鍋」，湯頭以昆布熬煮而成，每鍋僅需258元起，並附贈白飯、紅茶、肉盤和蔬菜盤，適合個人輕鬆享用。

圖／輕井澤鍋物提供

第二名「小豪洲沙茶爐」

如果曾經造訪台南，一定不會不知道「小豪洲沙茶爐」！這家餐廳創立於1960年，至今仍然屹立不搖。第一代老闆陳木盛先生向叔叔陳豪洲學習了正宗的廣東汕頭沙茶火鍋，湯頭主要使用醇厚的豬骨高湯，搭配炸過的扁魚蝦米，而沾料則是以蒜頭、花生粉和30多種中藥調製而成的獨門沙茶醬，口感香甜，為食材帶來無限美味。然後絕對必吃手工自製的狗母魚魚丸、魚餃和魚卷等，快衝了啦！

圖／聯合報資料庫照

冠軍「吉祥精選火鍋館」

「吉祥精選火鍋館」名列榜首實至名歸。每份火鍋都附上一壺店家特製的蜜茶或飲品。菜單上提供8種不同口味的鍋物，每份都附有手工火鍋料、蔬菜、白飯和雞蛋，CP值超高。尤其許多網友表示他們的「綠豆麵」具有彈牙的口感，蟹肉棒極為豐滿，飯後甜點的甜粿也非常美味。此外，讓人驚喜的是共鍋無附加費，並且無需最低消費，因此廣受顧客的喜愛不是沒有原因。

圖／是吉祥精緻火鍋館提供

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