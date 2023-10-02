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天空公園為意象的夢幻玻璃屋　結合餐飲、選物與藝術的絕美咖啡廳

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2022年開幕旋即躍登熱門打卡景點的「南美春室The POOL」位於台南市美術館2館5樓，結合餐飲、選物與藝術的純白色加上透明玻璃屋的夢幻殿堂，空間規劃由彡苗空間實驗以「天空公園」為意象，連結坂茂建築師設計的台南市美術館2館與春室The POOL循環容器之間的空間概念，打造開放、有彈性、可包覆著各種可能性的空間。最魔幻的莫過於當陽光穿透碎形幾何玻璃屋頂進入室內，營造點點光斑，每個角度都美得好夢幻！幸中家具延伸碎形概念，以玻璃碎片打造特色餐桌椅，每一區都營造出不同層次的設計，處處是景。

▲台南熱門IG打卡勝地「南美春室」位於台南市美術館2館5樓。
▲台南熱門IG打卡勝地「南美春室」位於台南市美術館2館5樓。

▲「南美春室The POOL」以「天空公園」為意象，純白色搭配透明玻璃屋營造魔幻光影殿堂。
▲「南美春室The POOL」以「天空公園」為意象，純白色搭配透明玻璃屋營造魔幻光影殿堂。

「春室」象徵春天裡的溫室，培育各種不同可能性的空間，根據不同地域調性，選用不同特性的食材與合作品牌。像是台南與阿霞飯店、經營酒店合作餐食，新竹春室則選用香山牧場鮮奶、新福源花生醬等。

▲位於頂樓的南美春室可欣賞360度的台南市區景觀。
▲位於頂樓的南美春室可欣賞360度的台南市區景觀。

在「南美春室」除了品嘗台南特色餐點，特選咖啡、甜點、蜷尾家冰品，亦可吃到新竹春室的多款展覽限定甜點，如量子雞蛋仔、芝麻鮮奶油戚風、抹茶苔球。為了創造易於親近的感覺，更使用玻璃材質食器，讓客人親身體會到春池循環回收玻璃的意義與理念。循環選物區域與朋丁Pong Ding合作，精選循環再生、打開感官、材質探索等友善環境品牌進駐，並導入春池玻璃的W LOOP系列玻璃容器、手作玻璃商品，推廣永續循環理念，並透過各種展覽、藝術，落實循環、永續。

　

好逛好吃FOCUS

「南美春室」的選物主題區主打「W春池計畫」與「W LOOP 循環行動」。W春池計畫串聯玻璃工藝、設計、議題與材料，探索「回收」與「創造」之間的矛盾與共生。W LOOP循環行動，在商品或容器上，標示出回收標誌，意謂著回收之意，凡容器上印有識別圖樣的容器，皆可進行直接回收循環。

【好味必嚐】

蜜檸桂花氣泡飲／200元

南美春室限定合作飲品，使用台南蜷尾家冰品接骨木蘋果冰棒搭配台灣蜂蜜，喝得到香甜酸爽好滋味。

小山園抹茶苔球

植栽系苔球烤熱上桌，瑪德蓮蛋糕內含堅果，搭配兩種宇治抹茶、頂級法芙娜巧克力，口感香甜濃郁。

啤酒滷肉米糕／420元

與台南阿霞飯店合作的美食，包括金牌啤酒豆干滷肉、阿霞經典米糕、蟹肉海鮮羹湯、蓮子銀耳甜湯附沙拉、鮮奶酪。

【選物推薦】

真真復古杯／480元

真真與春室Glass Studio首次合作，透過玻璃鑲嵌工藝、網版印刷的釉料烤花工藝， 詮釋玻璃之於「時代」中的面貌。

玻璃花盆／1,580元

春池計畫串聯玻璃工藝、設計、議題與材料，以製造玻璃器物的原料就是玻璃本身為題，尋求有意義的無限循環。

春室手作

春室Glass Studio連結玻璃工藝與日常，春池玻璃工藝師在1200度高溫下形塑日常物件與永續生活。金箔杯900元、氣泡杯980元、苔球盤1200元、玻璃擺飾200-400元、玻璃器皿550-1,600元。

　

店家資訊

南美春室The POOL

地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓(台南市美術館2館5樓)

電話：06-221-1916

FB：thepooltainan

時間：週二至週五、週日10:00-18:00，週六10:00-20:30(週一公休)

消費：每人低消為一杯飲料。購買南美館門票者，憑美術館門票至5樓消費，可享有飲品折抵20元優惠。無購買南美館門票者至1F服務台領取「綠色手環」(需付50元押金)，至5樓消費後工作人員會退還押金(無消費不退押金)，配戴手環至5樓消費，可享有飲品折抵20元優惠。綠色手環非美術館門票，若要去其他樓層參觀，請務必至服務台購票。禁止商業攝影、婚紗攝影。

　

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