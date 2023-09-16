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月底荷包好朋友！台南「鍾記水餃之家」超大碗榨菜肉絲麵炸出來、千萬不要一個人挑戰

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台南巨無霸浮誇乾麵『鍾記水餃之家』私訊問到爆的乾麵 就是這間！！俗嘎大碗，這碗麵量多到可以四人來吃，真的不誇張。這家生意真的好到爆～小白私藏愛店。

『鍾記水餃之家』身為臺南人應該都知道這家吧，以浮誇大碗，用料實在出名的水餃之家，每天不論是中午還是晚上生意都很好。

每顆水餃都是純手工包的，每次下鍋都是滿滿一鍋200多顆水餃 畫面好壯觀。

水餃一顆五元，也有販賣冷凍水餃，可買回家自己煮當宵夜

榨菜肉絲給的好霸氣！看到我都飽了，哈哈！乾麵70元份量無敵多真的不要一人嘗試，相信我。

酸辣湯絕對必點！酸酸辣辣的幾霸昏好喝。

鍾記水餃之家｜FB

地址：台南市北區長勝路5號

電話：06 – 2752386

時間：11:00~14:00 / 17:00~20:00

週六11:00~14:00（週日休）

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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水餃 必點 宵夜 台南美食

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