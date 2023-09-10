鹽酥雞整年都買一送一！ 霸氣老闆娘慶賀兒子考上大學 掛上大紅布條大放送

可喜可賀的大學放榜好消息！ 8月暑假是高中畢業生迎來大學新生活關鍵時刻，有網友分享一間路邊雞排店，門口掛上大紅布條寫下：「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一」，不到一天時間已超過1.5萬人按讚，並留言熱烈討論。

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可以清楚看見雞排店掛上大紅布條，標出大大「賀」字，寫上：「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一，香爆大魷魚整年送雞腿或腿排。」霸氣大放送標語，立刻引起大批民眾關注。

網友們紛紛留言「老闆買一送一整年很慷慨」、「能感受到老闆的喜悅！恭喜」、「兒子考上嘉大，應該整年都要免費加大」、「這根本我爸媽，當初考上宜蘭大學他們超開心」。

圖／翻攝路上觀察學院FB社團

布條掛上後，很多客人都好奇發問真的嗎？根據《NOWnews今日新聞》報導，找到霸氣闆娘正是剛搬到桃園八德和平路的「大瑋叔叔炸雞店」，張姓老闆娘表示兒子這兩天就要下南部，9/11正式開學成為大一新生，並透露放榜當天，就開心到去找廠商做布條，一家人都很開心，才想說好好慶祝。

也有網友擔心全年大放送，店家會被吃垮？ 店家則說鹽酥雞原本60元，買1送1不至於大賠本，但確實就沒利潤了，不過客人有機會加點其他東西，就當作交朋友啦！

圖／翻攝大瑋叔叔炸雞桃園站前店FB

圖／翻攝大瑋叔叔炸雞桃園站前店FB

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