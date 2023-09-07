送禮送到心坎！ 不只吃月餅 「中秋人氣伴手禮」10大推薦精選 星巴克、哈根達斯、GODIVA 每款都讓人想收

送禮就要送到心坎裡！ 中秋節即將來臨，看好想準備的伴好禮了嗎？ 如果月餅吃膩了，還想來點新鮮的嘗試，udn小編推薦「中秋人氣伴手禮」10大精選，一定要追，不管是星巴克月光禮盒、怡客x動物園咖啡禮盒、哈根達斯冰淇淋月餅、大苑子荔枝玫瑰蝴蝶酥、白狐院華夫餅、爆醬卡士達瑪德蓮等等，每款都好新奇，讓人每一種都想吃吃看！

◎星巴克

星巴克以「Enjoy coffee everywhere」為主題，將中秋禮盒融入了在地的山景與獨有的動物，並全新推出搭配品牌經典杯款、精緻玻璃盤，頂級的「月光璀璨禮盒」還有月光寶盒、月光奏鳴曲、月光小夜曲、月光樂園等組合；更將去年推出的「玩味VIA禮盒」升級；「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」則有可愛的Bearistas貨櫃車收納盒載著美味餅乾，總計26款包括月餅糕點、餅乾蛋捲、咖啡豆禮盒，於即日起至9/19預購，期間購買指定禮盒享A店訂B店取貨服務，更可獲贈好友分享券乙張。星禮程會員至9/19前結帳享9折優惠。

圖／星巴克提供

◎ikari怡客

ikari 怡客攜手臺北市立動物園推出「瀕危動物產地咖啡豆中秋禮盒」，以臺北市立動物園的人氣動物－馬來貘以及弓角羚羊兩種瀕危物種，加入來自咖啡豆品產地與瀕危動物棲息地區的訊息，首波限量發售500盒，同時，ikari怡客將捐出部分營收比例給「臺北市立動物園動物認養專戶」，希望讓顧客在購買同時也能為動物保育盡一份心力。

圖／ikari怡客

◎Häagen-Dazs

Häagen-Dazs與法國甜點大師Pierre Hermé的極致之作「馬卡龍冰淇淋禮盒」成為創意中秋送禮首選，有全系列升級冰淇淋月餅，將法式手工莎布蕾餅乾，包含岩鹽堅果、可可、抹茶等夾入人氣口味冰淇淋的「萬彩映月」禮盒，以及運用中秋明月、玉兔、繁花等設計元素呈現的高雅禮盒「彩雲追月」、「璀璨星願」、「星月綺想」。

早鳥優惠於9/10前預購一盒即享88折優惠，最低可享72折，購買每滿5盒再加贈中秋饗月券5張。另外，凡購買「萬彩映月」現貨或提貨單，9/29前提領或兌換時，再加贈2張中秋饗月券。

圖／Häagen-Dazs提供

◎GODIVA

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出融合中西方特色的中秋限定巧克力月餅，以精巧建築美學呈現巧克力藝術，帶來層層分明的細膩口感：外層鬆軟酥脆的塔殼包裹巧克力醬與調味果餡，自上而下散發純粹香濃，水果餡清新別緻口感讓整體風味更加豐富；頂部覆蓋GODIVA標誌的各色巧克力片，更顯整體奢華精緻，至2023年10月1日選購中秋節巧克力月餅禮盒8顆裝、中秋節巧克力月餅禮盒16顆裝即享2件8折、三件75折優惠！

圖／GODIVA提供

◎大苑子

大苑子今年與國立故宮博物院聯名，推出「貴妃紅顏荔枝玫瑰蝴蝶酥(奶蛋素)」限量禮盒。以Q版古裝唐朝仕女為設計主軸，搭配沉穩紅色的當季時令荔枝水果，整體精緻喜氣，非常適合節慶送禮。蝴蝶酥餅乾口味上更是完美地復刻超人氣飲品「荔枝玫瑰」風味，看得見金黃色澤、嚐得到層疊酥脆口感。

圖／大苑子提供

◎La Fruta朗芙

La Fruta朗芙法式甜點聯名世界麵包冠軍烘培坊-莎士比亞烘培坊，打造史詩級中秋禮盒，以偉大文豪莎士比亞四大經典名著之一「仲夏月之夢」著作涵意，呈現如夢似幻的繽紛花園禮盒。月餅口味以書中三位女角「HERMIA紅玉紅茶」、「HELENA蓮蓉」、「經典VENUS小月娘」命名，將茶品與美味內餡交織，象徵著內外兼具可口又迷人，並擁有無法抗拒的致命吸引力。

圖／La Fruta 朗芙法式甜點提供

◎白狐院華夫餅

白狐院華夫餅超限量Langue de chat禮盒全程在台灣生產製造，內含酸甜草莓夾心餅乾與煙燻乳酪夾心餅乾，搭配精美可愛的包裝，更以到匠心獨具的技法，巧妙模擬設定成與人的口腔溫度一樣的33℃來製作餅乾內餡，不計成本打造5mm厚度的夾餡設定，帶出真實果肉口感。

圖／白狐院華夫餅提供

◎鴻鼎菓子

鴻鼎菓子特別推出「月滿歡聚」中秋禮盒系列，每款禮盒都搭配店內超人氣甜點，如繽紛三色曲奇餅、鳳凰酥、堅果塔等，從輕送禮到派對分享組合統統有！其中經典款暢銷「純粹御品禮盒、純粹鴻儀禮盒」，首次回饋優惠原價77折！鴻鼎菓子明星商品，內含獲世界大獎認證的繽紛三色曲奇餅、十大伴手禮首獎的鳳凰酥全台唯一的愛心綜合堅果塔，美味酥香，健康少負擔，首次購買最推薦。

圖／鴻鼎菓子提供

◎奕式布蕾

高雄市專營烤布蕾蛋糕的奕式布蕾，在中秋前夕首度推出食尚好禮「銀海鏤月」，內裝兩款精緻布蕾甜點，精心研製焦糖布蕾塔與口味獨到的布列塔尼酥餅，「銀海鏤月・金磚版」搭上新鮮紅潤鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼，而「銀海鏤月・濃心版」則以燕麥可可布列塔尼與焦糖布蕾塔為組成，顛覆中秋吃月餅的傳統印象，禮盒設計也由德國紅點新銳設計師掌舵，以秋紅主色調點綴風格藝術，兼具優雅與時尚。

圖／奕式布蕾提供

◎open it. x beard papa’s

瑪德蓮專門品牌「open it.」首度與日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」聯名，推出「爆醬卡士達瑪德蓮」，使用beard papa’s獨家配方的香草卡士達，大量灌進open it. 瑪德蓮中，香醇濃郁集雙品牌美味於一身，再加碼同步推出「THE MOON」中秋限定禮盒，一口氣推出三款限定新品「金柚核菓」、「蜜蘋肉桂」、「山崎布朗」，只有open it. 唯一瑪德蓮專賣店能再次突破創意極限！

圖／open it.提供

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