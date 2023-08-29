誤會大了！台南人「飲料甜度大調查」揭曉，洗刷「全糖市」稱號：不要再說我們吃糖長大

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間台南肉圓也是粉絲朋友推薦給我們的，這間台南肉圓吃起來的感覺很棒，雖然這間不是使用蝦殼去熬煮的醬汁，可是這間台南肉圓也是自己自製的醬油膏，

2023-08-23 16:28