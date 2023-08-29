誤會大了！台南人「飲料甜度大調查」揭曉，洗刷「全糖市」稱號：不要再說我們吃糖長大
了解什麼是台南人愛的「甜」！時常提供台南相關新訊的粉專「樂活台南」日前分享一則關於「喝飲料時選擇甜度」的統計資料，根據數據顯示，台南人點飲料時選擇「無糖(不加糖)」的占比最高，似乎能夠重新解釋台南被稱作「全糖市」的看法。
結果出爐！粉專「樂活台南」公布台南人喝飲料時的「甜度大調查」，選擇無糖占比約54.78%，其次為微糖約占三成，接著是半糖、全糖、全糖再額外加糖(螞蟻人)及少糖。該粉專也分析解釋「什麼是台南的甜」，其實台南的「甜」並非全糖，而是一種「甘味的精緻藝術」，強調的是食材本身的天然甘味及調味時精準的使用糖，像是台南美食浮水魚羹、肉燥、碗粿等，嘗試重新解讀「全糖市」。
不少台南人看到該資訊紛紛認同回應「不要再說我們吃糖長大」、「台南人的甜大多在於烹飪，反而甜點飲品還好」、「飲料可以無糖，食物不行」等，再次驗證台南人愛的甜不是樣樣都要純糖。
延伸閱讀：
．台南夜市「21字口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼：變繞口令了
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言