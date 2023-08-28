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喝手搖這杯要有！50嵐「飲力循環杯」限定開賣，買「柚子烏龍」再加99元馬上帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／50嵐中區粉絲專頁
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這杯要蒐集！台灣人氣手搖飲「50嵐」日前推出「輕檸優格」限店開賣掀起搶購，甚至還有太過熱銷而暫停販售的情況。除了新飲品受到關注外，50嵐也將推出「飲力循環杯」套組，並在整個9月推出限量加購的優惠，喝飲料不僅能消暑還環保。

圖／50嵐中區粉絲專頁
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圖／50嵐中區粉絲專頁
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50嵐推出「飲力循環杯」套組，邀請顧客一同喝手搖也要愛地球，並將於9/1至9/30整整一個月祭出加購優惠，只要在活動期間至50嵐中區限定門市使用「悠遊卡/付」購買「柚子烏龍」，即可以99元優惠價加購一組(直購價149元)，直接省下一杯手搖飲的錢，值得一提的是，單筆消費僅限加購一組。

圖／50嵐中區粉絲專頁
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50嵐「飲力循環杯」除了磨砂微透外型外，加入品牌代表藍色及珍奶造型可愛杯塞，每個杯子再附贈能調節長度的「循環繩」，不僅設計美觀，使用上也更加方便，手搖控們這杯得蒐集起來！

圖／50嵐中區粉絲專頁
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