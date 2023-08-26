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聯名飲料喝起來！ 「TEA TOPX傳說對決」攜白月光QQ登場 「康青龍x波力」可愛週邊加價購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TEA TOP、康青龍提供
圖／TEA TOP、康青龍提供

可愛風、遊戲風聯名手搖快來追！ TEA TOP X《Garena傳說對決》跨界聯名，攜「白月光QQ」登場優惠喝起來；康青龍 X《救援小英雄波力》加碼推出第二波周邊及開學季好康，好可愛讓人統統都想收！

圖／TEA TOP提供
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人氣連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」和競技MOBA手遊「Garena傳說對決」首次攜手合作，特調出兩款聯名飲品「希露卡珍珠靚奶」結合濃郁的牛奶茶香和Q彈珍珠融合完美口感、「海倫白月光QQ」清爽的椰子水加寒天，喝一口暑氣全消。

即日起至8/31，至TEA TOP門市購買「希露卡珍珠靚奶」或「海倫白月光QQ」大杯飲品1杯，即可送指定飲品折10元電子券(兌換至9/3)。同一時間，至TEA TOP粉絲專頁指定活動貼文投票，只要追蹤FB粉專+貼文留言標註一位朋友，即可享有抽出票數最高的飲品100杯資格(9/1抽出、兌換至9/30)。另外，配合TEA TOP聯名傳說對決活動，9/4推出買任意飲料1杯加購價79元「飲料提袋」限定好康。

圖／TEA TOP提供
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「康青龍x救援小英雄波力」聯名掀起炫藍萌粉旋風，8月初周邊商品上市即被搶購一空，粉絲敲碗加開，康青龍加碼推出第二波周邊可愛登場！兩款「波力彩繪車」百變鐵盒車體，可作移動玩具車，也可作置物盒，上方開孔設計更可當存錢筒，分別內含大人小孩都適合享用的酥米香、脆年輪，好吃好玩又有趣。此外，9/15起將開賣「POLI沐浴棉」，安寶化身為乖乖洗澡神隊友，讓小朋友愛上開心洗香香時光。

圖／康青龍提供
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迎接開學季，凡購買康青龍任一飲品，即享加購資格，每杯限購1項周邊商品，有8/25上市的波力彩繪車，加購價149元、9/15上市的 POLI沐浴棉加購價69元。新推出的「炫藍波力凍飲」經典茉莉綠茶加入藍柑橘醬，呈現波力警車的酷炫藍，搭配金萱茶凍與香甜芒果，再加推聯名飲品好康優惠，9/1至9/14連續14天，於龍來訂線上點餐購買「炫藍波力凍飲」兩杯，即享10元折扣優惠！

圖／康青龍提供
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康青龍 TEA TOP 手搖

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