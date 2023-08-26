職人匠心研磨！ 嘉義全日咖啡所 啜一口香醇順口咖啡 鮮嫩雞腿排必點

在紛囂繁華的都市裡，我們時常忘記停下腳步品味生活的細膩與溫暖，然而，坐落於嘉義一隅，鄰近東市場街區看似平凡的咖啡店–提娜多，卻在城市的節奏中找到屬於自己的步伐，用一杯咖啡，一抹微笑，一份安靜，讓來店光顧的客人感受生活的簡單與美好。

老闆曾是一名咖啡代工廠員工，摸過無數咖啡豆，走過許多咖啡廳的燈火，最終於嘉義公明路落腳，開設屬於自己的店。從外觀壯麗寬廣的百年建築就足以驚嘆，方正的屋型、復古梁柱設計、舊鐵窗格柵等，都完整保留了歷史韻味，店內裝潢也不加以刷新修飾，而是選用一些陳舊且富歲月氣息的古物增添風華，呈現出簡單溫馨、如家般的放鬆氛圍。

內部空間則延續老宅本身的格局做劃分，區分為室內、室外庭院及包廂區，寬鬆而零散的坐位讓人卸下疲憊，是個安靜享受美食的好所在。

「賣的是咖啡，是人間溫情」

秉持著立店初衷，嚴選高品質咖啡豆，搭配不同沖泡方式，調製出順口且獨具風味的咖啡，以實惠的價格成為在地居民及上班族的每日必須品。除此之外，各式餐點也不得馬虎，雞肉嚴選大品牌「大成」以維持品質的穩定及新鮮度，而所有蔬果也都是市場新鮮採買並堅持現點現做，讓來客都能嚐到最熱騰騰的美味。

｜大套餐（開胃菜、主餐、甜點）

開胃菜選用新鮮炸蝦天婦羅搭配脆口的腰果生菜沙拉，清新爽口且多了一絲層次，搭配水果醋享用，不僅健康又能提振味蕾，為接下來的美食揭開序幕。

▲開胃菜：天婦羅炸蝦佐腰果生菜沙拉、水果醋

主餐呈上濃郁的小干貝南瓜濃湯，兩種不同的干貝口感交織出的獨特風味，令人難以忘懷；香烤雞腿佐咖哩飯則堅持現烤，使雞皮達到黃金脆度，而肉質則保持嫩滑多汁。

▲主餐：小干貝南瓜濃湯、1/2香烤雞腿佐咖哩飯

甜點部分則是精心製作的草莓慕斯蛋糕，酸甜口感為餐點劃上完美句點。

▲甜點：草莓慕斯蛋糕

｜香烤雞腿盤餐

胃口較小的顧客也可以選擇香烤雞腿盤餐，現點現烤的雞腿，皮脆且鮮嫩多汁；一旁的帕瑪森起士麵包沾上乳酸奶油，濃郁可口；蔬果生菜沙拉口感清新無負擔，最後喝上一口飲品，讓人感到渾身舒暢。

｜海鹽咖啡

店內人氣NO.1，是老闆親自北上拜師學藝，並延續bartender傳授的製作方式，將鹹甜奶蓋及微苦咖啡完美交融，平衡出味道獨特且迷人的海鹽咖啡。更值得一提的是，店家的奶蓋七成以上是由純鮮奶製成，奶香氣息濃郁令人愛不釋口。

｜冰釀咖啡

冰釀咖啡所選用的咖啡豆，是經過無數次的嘗試與比較，最終才找到這款無論果香、風味、順口度及舒適感都滿分的豆品，融合老闆自製的冰球，沁涼順口、層次豐富，也難怪是熟客來店必點。

｜拿鐵

嚴選曼巴豆磨製，烘焙出來的咖啡豆風味獨特，與鮮奶的完美融合，每口都嚐得到綿密奶泡與滑順甘甜的咖啡香氣，無論是朝早的提神醒腦，或是下午的小憩時刻，都是不錯的選擇。

提娜多咖啡店，不僅是一處用餐區域，更是一種生活態度，讓在生活中繁忙的人們，記得停下腳步，享受一杯咖啡以及生活的每個片刻，而老闆也貼心在週一、二、四、五將營業時間延長至晚間11點，提供一整日的用餐服務，成為學生及上班族，下課下班後的首選之地。





提娜多咖啡店

店家地址：嘉義市東區公明路167號

店家電話：05-2287787

營業時間：週一、二、四、五08:00 – 23:00

週三、六 08:00 – 18:00

週日公休

粉絲專頁：https://pse.is/54ejmd





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