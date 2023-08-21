「台南大員皇冠假日酒店」Buffet全面加價升級！龍蝦干貝鮑魚無限吃到飽

飯店餐廳漲價了也升級了！「台南大員皇冠假日酒店」的元素餐廳自8月18日起已調整了假日時段的成人自助餐價格，從1088元漲到1280元，漲幅達192元。然而，價格的變動並不是這次調整的唯一看點。而是「全新的自助餐菜單」經過全面升級，讓讀者味蕾迎接更多的美味驚喜，包含無限供應的龍蝦、鮑魚、干貝等豪華海鮮，還能爽吃松葉蟹盅和烤鴨捲餅，用餐體驗更精緻奢華，一定要吃吃看。

圖／台南大員皇冠假日酒店提供

另一方面，9月的台南大員皇冠假日酒店即將慶祝6周年的重要里程碑。從9月1日到10月31日，元素餐廳將推出「大員感蟹您」主題料理，以多國風味呈獻27道螃蟹料理，其中包括泰式酸辣醬蟹、軟殼蟹捲壽司、軟殼蟹天婦羅和螃蟹海鮮粥等，每道菜色都充滿創意。值得一提的是，9月期間，只要在餐廳消費滿1688元，將有機會參加紅包抽抽樂活動，贏得高達6折的獎勵，或者是全桌同享的折扣。

圖／台南大員皇冠假日酒店提供

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台南美食很多，但一定要前來台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳一同享受美食的極致饗宴，順勢參與6周年慶的熱鬧慶典，無論是品味自助餐的新美味，還是參加抽獎活動的精彩時刻，都將為帶來難忘的美好回憶，快揪團囉！

圖／台南大員皇冠假日酒店提供

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