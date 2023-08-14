快訊

美國最慘野火！毛伊島已93死，全球最大警報系統為何失靈？

好多手不停在胸前游移！ 韓性感女神慘遭多人公然抓胸崩潰

天母豪宅保全搬光屋主900多萬現金 誆女友是「傭兵特殊獎金」

嘉義人不捨！陽光皇后嘉義店熄燈，貼文最後留伏筆：下一站吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁
圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁

以生日雞翅山廣為人知的連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店於8/13起暫停營業，引來不少網友不捨，表示「一直很喜歡你們的服務及餐點，好捨不得」、「嘉義市又少了一家優質可打卡可回憶的餐廳了」，也有忠實饕客大讚店家用心經營，期待未來能再相見。

圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁
圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁

連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店宣布暫停營業，讓許多網友不捨留言，但同時店家也表示「在未來，我們期待一起著華麗的轉變」，除了感謝六年來嘉義朋友的支持外，也在貼文最後留下「期待新模式，下一站吃到飽」的文字，令不少人開始期待陽光皇后的回歸與新模式，紛紛回應「期待吃到飽」、「期待再相見」。

圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁
圖／陽光皇后嘉義店粉絲專頁

延伸閱讀：

優惠碼開訂！ 漢堡王8月華堡日 連5天「免費送堡」不限量

達美樂外帶披薩「天天半價」！打破買1送1、199隨時吃

陽光皇后 吃到飽 炸雞

相關新聞

嘉義人不捨！陽光皇后嘉義店熄燈，貼文最後留伏筆：下一站吃到飽

以生日雞翅山廣為人知的連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店於8/13起暫停營業，引來不少網友不捨，表示「一直很喜歡你們的服務及餐點，好捨不得」、「嘉義市又少了一家優質可打卡可回憶的餐廳了」，也有忠實饕客大讚店家

厭倦人擠人那就到雲林私房景點！ 斗六一日文青散策，悠閒感受在地文藝氣息

斗六作為雲林工商、醫療、觀光的中心，古樸和現代在這座城市相融，充滿許多懷舊景點和文創聚落。如果厭倦了人擠人的熱門觀光景點，不妨安排雲林斗六一日遊，品嚐庶民美食、在老宅咖啡廳享用午茶、體驗不受打擾的閱讀空間，悠閒地感受滿滿的文藝氣息。今天就讓小編為您帶來私房的雲林景點推薦吧！

各式排餐無限量供應！嘉義人氣牛排館 主副餐通通任你吃到飽

位在嘉義市西區南京路上的【龍師牛排】，是台灣少見的「排餐吃到飽」餐廳，可以一次享受雞腿排、沙朗牛排、墨魚圈、丁骨豬排、梅花豬等五種肉品，店內揚物、沙拉、甜點也全都不限次數讓你盡情加點，CP值超級高！

嘉義老院子懷舊泡沫風！麵粉粿仔、蛋蜜汁重回歲月靜好年代

以木質系日式建築、歷史建地著稱的旅遊勝地嘉義，於市區一街道上佇立一棟小而巧的老院子，建於西元1951年，老闆將其維修、整建，以老物件的擺設、老味道的佳餚，在此打造專屬嘉義老院子的回憶。

2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業

台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許...

美食美酒就藏在老城街區中！台南夜生活好吃好玩 還能浪漫遊運河、賞夜景

台南不僅曾經作為首府，更是台灣有史以來第一個都市，建設與發展自然不在話下，市區中有許多古色古香的建築物都被完整保存下來，並隨著近年來的老宅新生風潮改頭換面，呈現出獨樹一幟的文藝質感。而來到台南旅遊，除了白天可以觀光之外，不妨也順便體驗有趣的台南夜生活吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦