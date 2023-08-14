嘉義人不捨！陽光皇后嘉義店熄燈，貼文最後留伏筆：下一站吃到飽

以生日雞翅山廣為人知的連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店於8/13起暫停營業，引來不少網友不捨，表示「一直很喜歡你們的服務及餐點，好捨不得」、「嘉義市又少了一家優質可打卡可回憶的餐廳了」，也有忠實饕客大讚店家

2023-08-14 13:01