嘉義人不捨！陽光皇后嘉義店熄燈，貼文最後留伏筆：下一站吃到飽
以生日雞翅山廣為人知的連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店於8/13起暫停營業，引來不少網友不捨，表示「一直很喜歡你們的服務及餐點，好捨不得」、「嘉義市又少了一家優質可打卡可回憶的餐廳了」，也有忠實饕客大讚店家用心經營，期待未來能再相見。
連鎖餐飲「陽光皇后」嘉義店宣布暫停營業，讓許多網友不捨留言，但同時店家也表示「在未來，我們期待一起著華麗的轉變」，除了感謝六年來嘉義朋友的支持外，也在貼文最後留下「期待新模式，下一站吃到飽」的文字，令不少人開始期待陽光皇后的回歸與新模式，紛紛回應「期待吃到飽」、「期待再相見」。
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