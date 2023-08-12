優惠碼開訂！ 漢堡王8月華堡日 連5天「免費送堡」不限量

在選擇餐廳時，周圍的景觀也是許多人在意的重點之一。這次要推薦的這幾間夜景餐廳，周邊都有漂亮景觀可以欣賞，特別是到了晚上，還有迷人的夜景，非常適合和情人、三五好友一起一邊吃美食、品美酒，一邊感受夜晚的美麗浪漫，享受視覺和味覺的雙重饗宴。

2023-08-11 15:00