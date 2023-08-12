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日人為何不赴陸？日媒曝「1原因」讓旅客心裡很毛：被挖祖宗十八代

優惠碼開訂！ 漢堡王8月華堡日 連5天「免費送堡」不限量

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
漢堡王華堡日，購買華堡套餐就可免費加贈「小華堡」。圖／漢堡王提供
漢堡王華堡日，購買華堡套餐就可免費加贈「小華堡」。圖／漢堡王提供

手刀開訂！人氣速食店「漢堡王」8月限定「華堡日」登場，只要達成指定條件，就可以領取免費小華堡，週末小確幸快追。

漢堡王8月華堡日，於8/12至8/16期間，線上預訂指定套餐，並選在 8/16 取餐，記得要在結帳頁面中輸入兌換碼「LOVEBK」送免費原味小華堡、輸入兌換碼「BK20」，加價20元送免費原味華堡。

需注意的是，一份套餐能點一個，隨餐送堡不限量，活動指定套餐為華堡／辣味華堡套餐、雙層華堡／辣味雙層華堡套餐、三層華堡／辣味三層華堡套餐，適用全門市，但機場、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積門市除外。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

另外，即日起至8/23，凡至21Plus、21風味館門市購買「韓式炸雞腿堡」即享85折優惠，好康價只要98元(原價115元)。

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