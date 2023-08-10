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大學新生7折、登機證8折！ 3大「星級飯店Buffet優惠」　滿3千贈3千、周周再抽iphone幸運兒

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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Buffet控不可錯過的好康來了！ 「星級飯店Buffet」趁著暑假推出好康優惠，除了即將升大一的大學新鮮人有折扣，還有近期出國的民眾也能拿登機證享優惠；同時，飯店週年慶祭出的福利多多，幸運兒消費拿抽獎券，有機會抽中iPhone 14 128G、50吋液晶電視、萬元餐飲抵用券等大禮，想吃手刀預訂GO~

⊙台北士林萬麗酒店

圖／翻攝台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel臉書
圖／翻攝台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel臉書

台北士林萬麗酒店餐檯最新推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」系列美食，普吉島萬麗度假酒店主廚譚納蘇特別準備家傳特色醬料、小吃，以泰北、泰南、夜市、海鮮料理為主軸，還有專人現調泰國手標泰式奶茶，呈現道地泰式滋味。

圖／翻攝台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel臉書
圖／翻攝台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel臉書

士林萬麗酒店最新針對2023年9月入學的大學新生推出優惠，「泰飄香 · 麗饗泰美味」活動期間持入學相關文件用餐，即可享7折；而近期2023年6月至8月出國的民眾，則出示電子機票、登機證也可以打8折優待。

⊙台北萬豪酒店

圖／台北萬豪酒店提供
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台北萬豪酒店館即日起至9月7日止推出「歡慶八週年‧無限豪FUN」滿額抽獎活動，在館內6間餐廳或中城廣場指定餐廳單筆消費滿1,000元，即可獲得抽獎劵1張，滿2,000元可獲得兩張，以此類推。每周抽出幸運兒，獎項總價值超過27萬元，包含有IPhone 14 128G、50吋液晶電視、萬元餐飲抵用券、Mark's Teppanyaki平日午間雙人海陸套餐等多項超值好禮，消費越多中獎機會越高。

圖／台北萬豪酒店提供
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⊙大倉久和大飯店

圖／大倉久和飯店提供
圖／大倉久和飯店提供

大倉久和大飯店推出的11周年祭住房專案，即日起至9月30日，雙人入住菁英客房一晚，含自助式早餐2客，還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，每晚4599元起，是原價的24折。

館內的歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳，自即日起至8月15日，只要消費滿3,000元(折扣後金額)，即可獲得3張1,000元折抵券，可於下次消費時使用(滿3,000元可使用1張折抵券)；歐風館自助餐廳即日起至8月31日推出「FUN暑假限定」優惠，午餐、下午茶、晚餐都享8折優惠(需加原價10%服務費)。

圖／大倉久和飯店提供
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