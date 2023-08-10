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軟糖熊放大了！「ANYBEARS 任何熊」快閃新光三越南西店，大型任何熊免費拍、逛展再玩Y2K拍貼機

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁

快閃倒數！吸睛又可愛「ANYBEARS 任何熊」快閃新光三越台北南西店，推出「任何熊故事展」，現場不僅有超多多彩透明的放大版任何熊可以拍，還有互動遊戲及拍貼機讓你趣味留念，把握最後機會和巨大軟糖熊一起拍照打卡這個夏天。

圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁

百貨公司裡出現巨大軟糖熊！「ANYBEARS 任何熊」降落新光三越台北南西店，快閃推出「任何熊故事展」，現場除了有彩色的大型任何熊外，還有擺滿各式任何熊玩偶的熊熊透明櫃，以及「Y2K風格拍貼機」、滿滿的可愛布景，只要一踏入活動會館就讓人少女心噴發拍不停。

圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁

圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
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圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
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此外，展場中也有販售任何熊的可愛服飾、周邊，消費滿額還送精美購物袋、軟糖大娃娃、香水熊等，展期就到8/15，喜歡熊熊的人趕快手刀探展去。

圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁
圖／新光三越 台北南西店粉絲專頁

ANYBEARS 任何熊故事展

活動期間：2023/08/03-2023/08/15

活動地點：新光三越台北南西店一館9F活動會館

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