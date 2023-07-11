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來去台南結婚吧！網友票選4大幸福婚宴場地 甜蜜又特別

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台南桂田酒店是網友票選的前4大受歡迎婚宴場地之一。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
台南桂田酒店是網友票選的前4大受歡迎婚宴場地之一。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市政府觀光旅遊局在今年度舉辦的「520愛的約定《幸福婚宴場地－推薦票選》」活動，已正式結束，也同時釋出推薦22個婚宴場地的票選結果。

▲正統鹿耳門聖母廟在「廣場婚禮」類型名列前茅。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲正統鹿耳門聖母廟在「廣場婚禮」類型名列前茅。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

活動網站在投票期間，網路瀏覽量達57萬168次瀏覽數，總投票數7萬9,278次，顯現有許多人對於台南的戶外優質婚宴場地感興趣。台南市政府觀光旅遊局也希望藉由活動的推廣，提高戶外婚宴場地曝光度與討論度。

▲徠．歸仁飯店在網友票選的前４大受歡迎婚宴場地之列。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲徠．歸仁飯店在網友票選的前４大受歡迎婚宴場地之列。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

5/20至6/30期間舉辦的戶外婚宴場地票選活動，共精選了4大主題分布在14個區域的22個婚宴場地，都各具特色。而在票選結束後，其中有4個戶外婚宴場地票數都破萬，包含「廣場婚禮」類型的正統鹿耳門聖母廟、徠．歸仁飯店，與「草地婚禮」類型的南科贊美酒店、台南桂田酒店。

▲南科贊美酒店是「草地婚禮」類型的首選之一。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲南科贊美酒店是「草地婚禮」類型的首選之一。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

後續也將辦理抽獎，因投票者資料繁複，台南觀旅局正積極整理名單，預計在8/15前公布得獎名單並電話通知；豐富獎項包括台南大員皇冠假日酒店、台南桂田酒店提供的住宿招待券，以及台南晶英酒店精美筆記本、十鼓文創園區入園暢遊門票、嘉南高爾夫球場200元抵用券、尖山埤渡假村提供的入園門票、正統鹿耳門媽祖廟提供的月老御守……等共280多個優質獎品。

此外，「甜蜜日登記市長送好禮」活動僅剩最後8/22甜蜜日，在此甜蜜日登記結婚的新人，只要在甜蜜日到來前2天，事先上「台南旅遊網」預約登記，可獲得專屬甜蜜紀念好禮，數量有限、贈完為止。

▲22處婚宴場地分布圖。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲22處婚宴場地分布圖。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

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