嘉義在地老字號美食！肉包、咖哩餃、蛋黃酥、杏仁茶都超推
udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所
來到嘉義市區吃吃喝喝，千萬不要錯過這家有著”被肉包耽誤的糕餅店”–阿潘肉包！阿潘肉包是傳承三代的嘉義在地美食，原先是一間麵店，接著才延伸專賣肉包、饅頭、咖哩餃、蛋黃酥、杏仁茶等，而之前都只賣平常日，專屬在地人才能品嘗到的美食，終於在近期加開周六時段，對我們這些外地觀光客來說真的是天大好消息啊！
阿潘肉包雖說在文化路上，但距離文化路夜市可是有一段距離喔！鄰近香湖公園，開車前來的朋友，店面正對面附有不少路邊收費停車格可停放愛車，騎車前來的朋友可臨停在店面口，請記得千萬不要亂停車而影響附近居民的出入。
【室內裝潢】
阿潘肉包整個店內環境乾淨明亮，排隊動線還貼心的劃分了點餐區以及取餐區，而店內也展示著以前麵攤的照片、得獎事蹟以及各式伴手禮禮盒包裝等。
阿潘肉包真的不單單只是一般傳統的包子饅頭店，袋裝品項也能區分五粒裝或是十粒裝，甚至也將自家所製作的品項都能走向精品化，設計了肉包禮盒、典藏禮盒、尊榮禮盒等，各式烘烤類品項都能自用送禮兩相宜。
而阿潘肉包所販售的品項多元又多樣，除了在實體店面可以購買，現在還可以透過官網連結：https://cyj870704.wixsite.com/website直接在網路上下單訂購，他們會冷凍宅配到府。
【菜單】
阿潘肉包餐點的選擇真的非常豐富，有包子類、饅頭類、烘烤類、飲品等，各式口味不論甜鹹、葷素通通都有，有熱熱可現吃、有常溫、有冷凍，有單顆、有袋裝，甚至烘烤類還推出禮盒組，逢年過節送禮真的很適合！
【餐點】
簡單跟大家分享這天我們在阿潘肉包所點選的品項。
●招牌鮮肉包
招牌鮮肉包的外皮鬆軟卻能帶著QQ的麵香甜味且內餡很紮實，肉香味四溢。
●香濃芝麻包
阿珠姐喜歡吃芝麻包，這款也是適合奶素者享用的品項喔！芝麻味的香氣真的十足且不會過甜。
●桂圓黑糖饅頭
這款是適合奶素者享用的品項，每一口都能吃到桂圓，黑糖比例也是恰到好處，帶點淡淡的黑糖香又不會過於甜膩。
●爆漿起司捲
這款是適合奶素者享用的品項，不愛吃起司的檸檬妹，竟然一口一口的品嘗起來，熱熱吃真的會有微微牽絲的起司，不得不說這款我也好喜歡。
●黃金咖哩餃
黃金咖哩餃的外皮烤得很酥脆且香氣十足，內餡是咖哩再混著豬肉及洋蔥的香氣，鹹香回甘的滋味真的會一口著接著一口。
●經典蛋黃酥
阿潘肉包的蛋黃酥，外皮烤的酥又香，內餡使用的是紅土鹹蛋黃再搭配甜而不膩的烏豆沙，吃起來層次分明且口感滑嫩，真的頗有水準。
●純杏仁茶（小）
阿潘肉包的純杏仁茶深得榜哥心，濃厚的口感，入喉之後會有點沙沙的感覺，但每一口都有淡淡的杏仁香味殘留在口中，一口糕餅一口杏仁茶真的很搭。
●豆漿（小）
阿潘肉包的豆漿濃郁又香，雖說是點選有糖的，但不會讓人覺得過甜且冰冰涼涼喝真的最適合。
【整體評價】
阿潘肉包，整體服務真的很不錯，因他們所販售的品項太多，若有選擇性障礙的朋友，店員們也都會親切地回覆給予建議等，而阿潘肉包製作食品都保持著”永遠用好料，好吃又衛生”，就是要讓客人們買的安心吃的放心。
阿潘肉包所販售的品項多元，有包子類、饅頭類、烘烤類、飲品等，各式口味不論甜鹹、葷素通通都有，有現吃、有冷凍，有單顆、有袋裝，甚至烘烤類還推出禮盒組，逢年過節送禮真的很適合！現在除了在實體店面可以購買，還多了可以透過官網連結：https://cyj870704.wixsite.com/website直接在網路上下單訂購，他們會冷凍宅配到府。
阿潘肉包
營業時間：10:00-18:00（周日公休）
營業地址：嘉義市西區文化路473號
營業電話： 05-232-7443
官網：官方網站
FB：粉絲專頁
文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所
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