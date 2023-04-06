花園夜市小吃大集合！7家來花園夜市不能錯過的美味，一次滿足你的味蕾

台南的夜市一直是個無論觀光客還是居民都熱愛的地方，每個台南人的記憶中都有著「大大武花大武花」這樣的口訣，代表著一星期中台南三大夜市開張的日子，而今天要特別介紹的就是每周四與周末開張的花園夜市啦！花園夜市是台南最大的夜市，在這個美食天堂裡，你不只可以品嚐到各種色香味俱全的道地台灣小吃，還有來自異國的各個特色點心，每一道小吃都讓人垂涎欲滴。想在台南品嘗美食，那麼花園夜市絕對是你不容錯過的必訪之地。

陳家阿嬤拔絲地瓜

圖片來源/ IG@freedom122021

喜歡又甜又脆口的拔絲系列小吃嗎？那麼一定要來試試花園夜市裡的陳家阿嬤拔絲地瓜！小份只需要五十元銅板價的拔絲地瓜，除了地瓜外，還有拔絲薯條與地瓜球可以任意搭配。每一份都是現場炸到金黃酥脆後，起鍋裹上一層薄薄的糖漿，讓你可以品嚐到甜而不膩、又甜又脆的拔絲點心。而且他們家的地瓜球並不是一般空心地瓜球，而是有包餡的Ｑ彈地瓜球，除了原味外，芋頭控的你也一定要試試他們家的芋頭地瓜球！

陳家阿嬤拔絲地瓜

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、日，18:00-售完

紅妃大腸香腸

圖片來源/ IG@wen_eat

大腸包小腸可以說是台灣常見的夜市小吃，但這家紅妃大腸香腸偏偏要跟別人不一樣，不同於一般常見的烤香腸，這裡以炒大腸香腸聞名，使用炒的方式，再加入了九層塔增添豐富香氣，讓人一吃就愛上，是花園夜市裡數一數二的排隊美食。大腸口感Ｑ彈，香腸肥瘦均勻又多汁，配上炒香的九層塔，每一口都帶有鮮美的口感和濃郁的香氣。除了獨特的炒法和美味的大腸香腸，他們還提供自選自夾的醃製配料，你可以選擇自己喜歡的配料，增添大腸香腸的風味，品嚐到更豐富的口感。

紅妃大腸香腸

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，17:30-售完

皇佳烤鴨夾餅

圖片來源/ @ReadyGo

第一次聽到烤鴨夾餅的你，是不是也以為是像北京烤鴨那樣，用餅皮包著的烤鴨呢？其實這是道完全不同的小吃喔！皇佳烤鴨夾餅是用割包包住烤鴨肉絲、酸菜、小黃瓜和脆餅，最後在淋上特製的醬汁。他們家的醬汁讓烤鴨的香氣與味道更加濃郁。每一口都讓人回味無窮。再加上脆餅的酥脆口感和外皮鬆軟的割包，整體口感更加豐富，吃起來非常美味。喜歡割包的你，來到花園夜市一定要試試這道小吃！

皇佳烤鴨夾餅

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，17:30-售完

二師兄滷味

圖片來源/ IG@wenwen0821

這家二師兄滷味從夜市攤販開始，現在已經發展成擁有店面的經營模式，但即使有門市，他在花園夜市的攤位依舊是每天都大排長龍。除了豐富的滷味選擇外，二師兄滷味更是打著不加人工色素、不加鹽、防腐劑、味精的招牌，讓食材的鮮味完全展現，讓人吃得安心又健康。滷汁十分入味，更有台南特色的鹹甜滋味，絕對能讓你一試難忘。

二師兄滷味

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，18:00-00:30

陳大民麻辣鴨血

圖片來源/ @ReadyGo

同樣從小攤販開到有店面的排隊美食還有這家陳大民麻辣鴨血，是家愛吃辣的朋友絕對不能錯過的美味。陳大民麻辣鴨血的招牌麻辣湯可以自由搭配鴨血、魚蛋和肥腸，而辣度則介於小辣和中辣之間，鴨血口感Q軟，魚蛋則有著Q彈的口感，綜合湯有著滿滿的料，而且只要90元！除了湯以外，你也可以直接單點魚蛋，有原味、麻辣或綜合口味可以選擇。無論是辛辣的湯頭，還是豐富美味的食材，陳大民麻辣鴨血都值得你一試。

陳大民麻辣鴨血

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，18:00-售完

炫の日式舒芙蕾鬆餅專賣

圖片來源/ IG@foodie_coffee_life

來到夜市除了吃正餐鹹食外，飯後甜點當然也不可少，花園夜市裡的這家炫の日式舒芙蕾鬆餅專賣店可以說是許多人的花園夜市甜點首選！這裡提供五種不同口味的舒芙蕾鬆餅，且每份都是現點現做，只需一百元，讓你用一張鈔票就能品嚐到最新鮮、最美味的味道。這裡所賣的舒芙蕾鬆餅非常厚實，搭配上濃郁滑順的醬，讓人一吃就愛上它的美味。

炫の日式舒芙蕾鬆餅專賣

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，17:30-售完

收藏糖餅

圖片來源/ IG@jfgt_8866

喜歡韓國小吃的你，千萬別錯過花園夜市裡的這家收藏糖餅！他們家販賣著韓國傳統點心——糖餅，共提供了四種口味選擇，包括黑糖原味、黑糖堅果、黑白滋味和粉紅戀人。每種口味都有著獨特的風味，但共同點是外皮酥脆，內餡鬆軟。一口咬下還有熱騰騰的黑糖肉桂糖漿，讓人感受到濃郁的甜味和肉桂的香氣。此外，如果你想增添一點冰涼感，還可以額外加上一球冰淇淋，冰冰熱熱的雙重享受，讓這道點心更加美味！

收藏糖餅

地址：台南市北區海安路三段533號

花園夜市擺攤時間：每周四、六、日，17:30-售完

延伸閱讀>>2022台南新開飯店｜5大必住特色台南飯店！有空中花園、無邊際泳池

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」