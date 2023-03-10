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花季登場！ 春遊白河「林初埤木棉道」 台灣萬里長城賞花好選擇

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圖：白河台灣萬里長城／提供
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位於白河的萬里長城園區，春日木棉花綻放。　圖：白河台灣萬里長城／提供
位於白河的萬里長城園區，春日木棉花綻放。　圖：白河台灣萬里長城／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春季來訪，大地回春，百花綻放，全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道，全長866.5公尺、全區含周邊種植約1.7公里，每年吸引大批遊客及攝影愛好者造訪，今年花況已達二成，而花季活動也即將於3月11日揭開序幕，開幕活動特安排在地白河體育會太鼓表演及玉豐國小的舞獅及陶笛表演作為熱鬧萬分的開場演出，年度木棉花季結合當地社區、鄰近區域青農及商家，在農夫市集跨域行銷臺南轄內等特色景點及產業美食，定點導覽解說與贈苗等等，豐富多元精采可期，歡迎民眾踴躍前來賞花。

▲一年一度的木棉花季為白河週邊旅遊帶來人潮。　圖：白河台灣萬里長城／提供
▲一年一度的木棉花季為白河週邊旅遊帶來人潮。　圖：白河台灣萬里長城／提供

▲台灣萬里長城擁有豐富自然美景，還有穿越古裝變裝秀活動。　圖：白河台灣萬里長城／提供
▲台灣萬里長城擁有豐富自然美景，還有穿越古裝變裝秀活動。　圖：白河台灣萬里長城／提供

距離僅九公里，車程約20分鐘就可到台灣萬里長城擁有豐富自然美景，是假日極佳選擇出遊園區，為新的一年開啟美好序幕，讓遊客流連忘返。台灣古鎮－萬里長城園區占約10公頃，園區內有山海關、美人關、嘉峪關、雁門關、英雄關與峰火台等，讓遊客體驗秦王一統天下的氛圍，城牆上下內外有兵馬俑鎮守，走訪歷史文化、感受歷史人文氣息，值得遊客細細品味其魅力所在，來趟迎春之旅。

白河萬里長城城主林務局長邀請大家來台南旅遊，享受獨特的文化景觀及高品質的休憩環境欣賞世界級的美景、支持在地產業、體驗白河、後壁、東山悠閒的農村風光。白河萬里長城有穿越古裝變裝秀活動，穿上龍袍扮演宮廷服裝秀，換上格格、貴妃、太監盛裝演出拍照留念，讓遊客體驗古裝變裝秀活動。

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