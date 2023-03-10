花季登場！ 春遊白河「林初埤木棉道」 台灣萬里長城賞花好選擇

到台南旅遊，似乎去多少次都不會膩，畢竟在巷弄中散步和開發店家，每次總會有新發現。在一個陽光明媚的日子裡，我們來到蝸牛巷晃晃，在不斷穿梭周圍小巷時，無意間看見了一家由老宅改建而成的餐館，沒想到小小的店，座位此時竟已坐滿！為了知曉店家的迷人之處，在現場候位一會兒之後，我們終於踏進去這家名為「荒野．こうや」的餐廳。

2023-03-10 11:00