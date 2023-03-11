絕美景點追起來！台南「親子旅遊3天2夜」 博物館、夕陽、老街好吃好玩又好拍

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作者：Funliday-艾蜜莉關x吃貨の韓國日常

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-01-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 阿裕牛肉涮涮鍋一崑崙店、奇美博物館、赤崁樓。

這次過年家族旅遊我們選擇到美食之都-台南玩！除掉家人們去過的行程，這次除了台南必去的一些景點：奇美博物館、安平樹屋、安平老街、大魚的祝福之外，還發掘了漁光島的絕美夕陽、富有濃濃年節味的普濟殿五彩繽紛千盞燈籠、台江國家公園生態之旅&七股遊客中心網美打卡點～還吃了超多美食！

非常適合一家大小來玩呦！

第 1 天

阿裕牛肉涮涮鍋一崑崙店 | 2 小時

不接受預約，只能排現場，我們早上10:45就到了，取號碼牌後大概11:10能進去吃。是藥膳清湯頭，放入茼蒿跟高麗菜後會更好喝！肉質也很新鮮，屬於精緻型餐廳，不過我較愛重口味🤣

奇美博物館 | 2 小時

可以看到許多希臘神像&全白如城堡般的美麗建築&噴泉，旁邊也有湖跟樹蔭適合野餐😍

赤崁樓 | 40 分鐘

有部分在整修有些可惜🥲

義豐阿川冬瓜茶 | 20 分鐘

來這邊買冬瓜茶磚當伴手禮🤣韓國婆家很愛💗

漁光島 | 1 小時

超美！必打卡景點！👍👍

建議可以上網查當地落日時間，提早去等才不會錯過呦！

李媽媽民族鍋燒老店 | 1 小時

是飯店人員推薦的當地排隊美食，拿號碼牌後大概等40分鐘，用柴魚熬煮的湯頭就是讚！鍋燒雞絲麵好好吃！服務也親切👍

新朝代飯店 | 1 小時

屬於經濟型的飯店，其中一間房有菸味，請飯店人員處理後就沒味道了。衛浴有浴缸超讚！熱水也很快出來，水力也很夠，洗澡很享受🤣不過乾濕分離部分不太好，洗完澡浴室地板很容易濕😂吹風機有過熱自動斷電的功能，要等好久才恢復，用起來不太方便😂

投幣式洗烘衣服務很方便，可以免費租腳踏車（但我們沒租過，因為先搶先贏🤣）住起來還算舒適，走幾分鐘就能到赤崁樓一帶吃美食，飯店內也有旅遊地圖可以參考。有機械式停車位，也是採先搶先贏制。

第 2 天

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術) | 2 小時

拍完照可到公園玩，有超多設施：盪鞦韆、滑索、溜滑梯、走繩索、轉轉盤、小小攀岩區、大水管等，小朋友玩得不亦樂乎🤣

安平老街 | 1 小時

本來想吃阿財牛肉湯，但整個大排長龍就作罷😂只好隨意吃吃逛逛～

古早味安平小吃-白糖粿.蕃薯椪 | 20 分鐘

安平老街裡的排隊美食，《想見你》劇中出現的白糖粿，我吃了超多🤣像炸麻糬一樣，裹了糖粉，好吃！👍👍

德記洋行、安平樹屋 | 1 小時

一票逛三個點：安平樹屋、英商德記洋行、朱玖瑩故居。裡面還有街頭藝人表演，邊吃蜷尾家冰淇淋邊看表演也很讚👍

安平 樹屋咖啡館 | 10 分鐘

海鹽牛奶冰淇淋好吃😋

同記安平豆花 | 30 分鐘

我覺得沒有太大驚艷，就是平常吃的豆花🤣

阿輝炒鱔魚 | 1 小時

米其林綠色指南推薦，乾炒鱔魚是甜的，有些人吃不慣，我是覺得還可～藥膳湯還好，麻油系列較好吃一些，但腰子有點騷味不推薦😂

普濟殿 | 1 小時

第一次來這裡，看到五彩繽紛、各具特色的上千燈籠不禁一直驚嘆！超美、超好拍的🥰🥰🥰可以拍半小時到一小時左右～跟家人一起來感受濃濃的年節氣氛，大人小孩都玩得很開心！也有一些攤販可以逛、廟宇有燈籠DIY(一個200台幣），停車可以停海安街地下停車場。

隔一條街就可以逛神農街、海安路藝術街了，但我們腳太酸就回飯店了😂

很有年節氣氛也有藝術氣息的好景點💗👍👍👍

第 3 天

台江國家公園遊客中心 | 2 小時

遊客中心好好拍，再坐船遊台江內海，可看到四種紅樹林、了解如何養蚵仔、體驗拉漁網等生態之旅，大約70分鐘

土城海產店 | 2 小時

不接受預約，只能排現場，下午兩點到，大概等半小時才進去~整體食材都很新鮮，也煮的很美味，可惜點不到螃蟹，可能過年期間生意太好就沒貨了😂然後菜單沒有標示價格且偏貴是一缺點

七股遊客中心 | 2 小時

也是網美景點，全白建築跟階梯設計就可以拍好久！還有海中教堂、海上小路，搭配夕陽拍照整個絕美！鹽山因為變黑了我們就沒有進去拍

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：台南絕美景點！好吃、好玩、好拍的三天兩夜親子旅遊行程！

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奇美博物館 國家公園 老街

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