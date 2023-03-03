全台灣第一座留聲博物館！ 「文鼎留聲博物館」在咖啡香中邀您共賞百年留聲之美

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

耗時五年，由「本事空間製作所」打造的全台第一間留聲博物館－「文鼎留聲博物館」位於台南中西區的民權路上。博物館建築主體為民國64年建造的老屋，在保留復古樓梯與天井的特色下，一樓為咖啡暨禮品店，二至四樓以古典廳、留聲廳及現代廳作為規劃，以留聲文化為主題，將展覽空間分為「古典廳」、「留聲廳」、「現代廳」、「留聲小劇場」，引領民眾走入留聲時光隧道，探索兩百多年的留聲文化史。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

一樓室內設計由擅長以空間說故事的「本事空間製作所」操刀，過去知名作品包括台南天下大飯店、詹記麻辣火鍋敦南店，以及近期的石門福華飯店改造皆出自於本事空間。這次在保留原建築特色與留聲文化下，將文鼎留聲博物館打造為咖啡廳，同時也是博物館的復古悠閒空間，讓旅客能在咖啡香中，也聆聽著屬於黑膠唱片機獨有的懷舊磁軌音樂聲。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

入口處的落地窗，讓路過的人們一眼便被室內的留聲文化事物吸引，有種現代與復古衝擊的視覺感。如舊時磨石子地板般的咖啡製作吧台、以圓為造型的圓奇如呼著黑膠唱片的圓、舊留聲機的展示、以現代手法呈現的磨石子地板、以沉穩黑色調、造型簡約的燈具、圓角長虹玻璃屏風、融入唱片意象的入口門把設計、清水模的樸質立面及簡潔線條設計來突顯出留聲機相關的事物才是主角。以咖啡代茶，或許更能帶出原屬於西方文化的留聲機歷史。而一樓除了為咖啡區外，也是接待、購票、商品結帳等活動的交易處，因也成為了本事空間製作所將此處作為設計發想的起點。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

留聲博物館創辦人許文鼎先生14歲時便來到台灣進入電器產業，並成立志弘電器公司（1985年更名為亞弘電科技股份有限公司），畢生從事電子唱機相關產業，並推出風靡一時的國民唱機「達琳牌」，深耕於電子唱機的發展與創新。自2017年底開始，創辦人許文鼎先生以畢生事業之根基——黑膠唱機為主題，成立「文鼎留聲博物館」，並選擇在人文薈萃的古都府城創館。期間更是前往歐洲、日本等地的留聲博物館取經，了解音樂盒、留聲音與唱機等展示方式。本次開幕第一檔常設展將展出200年來不同的唱機工藝與留聲文物，著重硬體設備的收藏，分享歷史文化與科普知識，在串流音樂發燒的現代社會當中，著實是一件備感啟發且令人動容的美事，也因此促成了在2020年12月「文鼎留聲博物館」的開幕。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

博物館二至四樓皆為展覽廳，首檔常設展【留聲漫步：窺見百年時光】以時間軸串連留聲文化的百年足跡，從19世紀的音樂盒、管風琴、20世紀滾筒留聲機、圓盤留聲機到現代的黑膠唱機等，讓人們在隨手可聽串流音樂的現代，能有機會感受留聲機所播放的音樂感，那種如處舊時紳士淑女聚會般的場所中。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

【留聲漫步：窺見百年時光】以「音樂盒」、「留聲機」、「電子唱機」及「現代音訊」四大主題呈現留聲文化200年來的歷史演進及故事。每日還有留聲小劇場播放時段喔（11:30、15:30），更多博物館最新消息，歡迎前往「文鼎留聲博物館」官方網站。

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄

【營業相關資訊】營業時間：10:00~17:00(週二休館)地址：台南市中西區民權路二段162號營業內容：展覽（2-4樓）、咖啡店（1樓）、禮品店（1樓）

==========編輯／蘇琨峰

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