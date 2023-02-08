在地人都愛！「黑金蘿蔔糕＋養生雞湯」絕配，高貴不貴療癒一口吃
黑嚕嚕的蘿蔔糕！你見過黑色的蘿蔔糕嗎？台南安平這家韓系質感雞湯店專賣各類養生湯品、炸鹹粿等，但高貴不貴，價格平易近人，深受許多在地人喜愛，而外表黑嚕嚕的「黑金蘿蔔糕」便是店家近期推出的美味新品。
位於台南安平的「屋裏的湯」光是店面就很吸睛，純白韓系裝潢引人注目，店內販售養生湯品、炸鹹粿、飯類等平價美味，近期更推出「黑金蘿蔔糕」，選用竹炭粉製作，還創意加入多力多滋，讓外衣更加酥脆，搭配蘿蔔糕的綿密口感與多力多滋的鹹香，IGerRose品嘗後感覺非常涮嘴，沾上店家自製的蒜蓉淋醬，風味更大大提升了。
此外，「何首烏雞湯」及「麻油雞湯」也是暖胃必點，兩種溫潤湯底，入喉清甜醇厚，配上鮮嫩雞腿更加甘甜。如有到訪，推薦可以點碗湯品搭配，吃完更是滿足。
屋裏的湯
地址：台南市安平區建平七街593號
營業時間：11:00-15:00；17:30-21:00（公休請至店家IG查詢）
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