高CP值美食！ 嘉義朴子「鮮炒鐵板燒」食材嚴選設計 鐵板炙燒明太子雞腿、沙朗牛必嚐鮮
來到嘉義故宮南院走訪旅遊，除了可順遊蒜頭糖廠搭五分車、吃冰，還可前往朴子市南通路熱鬧的商圈找美食！像是「鮮炒鐵板燒」就是在地獨創的鐵板料理店，老闆與老闆娘將喜愛的鐵板風味融入自家的菜單中，更會依時節推出海鮮鐵板美食，有著外頭吃不到的風味，而貼心的客製化服務也抓攏許多饕客的心與胃。
菜單品項相當豐富，除了常見的豬、牛、羊海鮮外，也有為素食者客製的鮮炒菇菇，若想吃較好的肉品也有沙朗牛、里肌豬、各式特色風味雞腿排等。
海鮮部分就更豐富了，除了菜單上的品項外店家也會依著當天的食材提供更多的選項，而嚴選食材新鮮也是店家開店以來所講究的堅持，就連每日的湯品也不會千篇一律，每每都為客人煮製不同風味，在用料上也相當實在，不怕你吃只怕你沒吃飽。
明太子沙拉醬雞腿
大塊香煎的雞腿排淋上日本進口明太子調製成的沙拉醬，隨後炙燒的香氣著實逼人！可見半融化的明太子醬依附酥脆的雞腿排，入口的風味與層次相當豐富，鮮味滿滿又多汁。
蒜香沙朗牛
「蒜香」的料理手法是店內的人氣料理方式，將細碎的蒜頭、鮮蔥炒製出香氣後拌入沙朗牛，剛好的熟度讓入口的軟嫩口感更添驚豔，咀嚼間沁出的蒜香氣配著白飯吃更是下飯，再炒一點辣椒更是對味。
蒜香里肌豬
外觀像是雞肉的里肌豬吃起來也有如雞肉一般地嫩！而除了蒜香 位外也可以挑選原味或是醬燒的料理方式喔。
大比目魚清肉
此款為菜單上沒有的品項，而所謂的「清肉」是不帶刺的比目魚肉，讓懶得蹭魚骨的朋友可以大快朵頤一般，享受酥煎的外皮與鮮嫩Q彈的魚肉，也是道物超所值的主食之一。
開業已走過五年多的時光，將自己喜歡吃的料理呈現給顧客是老闆與老闆娘開店的初心，同時也嚴選新鮮食材、設計自家專屬的菜單料理，讓平價的美食也能有實在的美味與品質，下回來到太保市、朴子市直接到店感受吧！
鮮炒鐵板燒
店家地址：嘉義縣朴子市南通路三段728號
店家電話：053660650
營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00(週二公休)
延伸閱讀>>嘉義美食懶人包|老饕私藏17間口袋名單 爆餡湯包、熱炒全收錄
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言