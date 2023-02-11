高CP值美食！ 嘉義朴子「鮮炒鐵板燒」食材嚴選設計 鐵板炙燒明太子雞腿、沙朗牛必嚐鮮

來到嘉義故宮南院走訪旅遊，除了可順遊蒜頭糖廠搭五分車、吃冰，還可前往朴子市南通路熱鬧的商圈找美食！像是「鮮炒鐵板燒」就是在地獨創的鐵板料理店，老闆與老闆娘將喜愛的鐵板風味融入自家的菜單中，更會依時節推出海鮮鐵板美食，有著外頭吃不到的風味，而貼心的客製化服務也抓攏許多饕客的心與胃。

菜單品項相當豐富，除了常見的豬、牛、羊海鮮外，也有為素食者客製的鮮炒菇菇，若想吃較好的肉品也有沙朗牛、里肌豬、各式特色風味雞腿排等。

▲【鮮炒鐵板燒】菜單

海鮮部分就更豐富了，除了菜單上的品項外店家也會依著當天的食材提供更多的選項，而嚴選食材新鮮也是店家開店以來所講究的堅持，就連每日的湯品也不會千篇一律，每每都為客人煮製不同風味，在用料上也相當實在，不怕你吃只怕你沒吃飽。

▲懂吃的老顧客都直接看黑板點菜。

▲每樣主食都可選擇單點或套餐，套餐除了高麗菜、豆芽菜外，也有當天提供的時蔬三選二。

▲內用提供飲料、湯品。

▲每天的湯品都用心烹煮出不同的風味。

明太子沙拉醬雞腿

大塊香煎的雞腿排淋上日本進口明太子調製成的沙拉醬，隨後炙燒的香氣著實逼人！可見半融化的明太子醬依附酥脆的雞腿排，入口的風味與層次相當豐富，鮮味滿滿又多汁。

蒜香沙朗牛

「蒜香」的料理手法是店內的人氣料理方式，將細碎的蒜頭、鮮蔥炒製出香氣後拌入沙朗牛，剛好的熟度讓入口的軟嫩口感更添驚豔，咀嚼間沁出的蒜香氣配著白飯吃更是下飯，再炒一點辣椒更是對味。

蒜香里肌豬

外觀像是雞肉的里肌豬吃起來也有如雞肉一般地嫩！而除了蒜香 位外也可以挑選原味或是醬燒的料理方式喔。

大比目魚清肉

此款為菜單上沒有的品項，而所謂的「清肉」是不帶刺的比目魚肉，讓懶得蹭魚骨的朋友可以大快朵頤一般，享受酥煎的外皮與鮮嫩Q彈的魚肉，也是道物超所值的主食之一。

開業已走過五年多的時光，將自己喜歡吃的料理呈現給顧客是老闆與老闆娘開店的初心，同時也嚴選新鮮食材、設計自家專屬的菜單料理，讓平價的美食也能有實在的美味與品質，下回來到太保市、朴子市直接到店感受吧！





鮮炒鐵板燒

店家地址：嘉義縣朴子市南通路三段728號

店家電話：053660650

營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3HiquHQ





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