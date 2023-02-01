笑笑羊登陸台南！「德陽艦」上開派對，7隻呆萌笑笑羊和你玩躲貓貓
笑笑羊萌翻台南！英國笑笑羊登陸台南德陽艦園區，今年獨家取得英國夢工廠一阿德曼 Aardman動畫公司正版授權，打造以幽默風趣的笑笑羊為主角的海上派對，園區內共有7隻羊，快來尋找他們的蹤跡、拍下萌照吧！
英國笑笑羊現身德陽艦！台南安平定情碼頭「德陽艦園區」展出「看艦笑笑羊－笑笑羊的海上派對」特展，德陽艦化身可愛有趣的農村場景，多種造型的笑笑羊駐點甲板各處，等著大家發現他們的呆萌模樣，還有販售限定周邊商品。週末沒地方去？那就去找笑笑羊玩吧！
「看艦笑笑羊－笑笑羊的海上派對」特展資訊
地址：台南市安平區安億路115號
展期：即日起至2023/12/31
營業時間：9:00-18:00（每年4至10月營業至19:00）
門票價格：全票100元、優待票80元
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