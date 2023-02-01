笑笑羊登陸台南！「德陽艦」上開派對，7隻呆萌笑笑羊和你玩躲貓貓

嘉義人的熱情好客出了名，新春期間拜訪朋友，應證那句話：「有一種餓，叫嘉義人怕你餓。」嘉義市美食百百種，光是雞肉飯和涼麵，人人都有心頭好，談到新年美食，朋友說：「那就是在外地的嘉義人，過年會回來擠爆的小吃。」例如東市場和夜市美食。

2023-02-01 09:00