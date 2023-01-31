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落羽松這裡還有！「六甲菁埔埤」橘紅落羽松拍爆記憶體，搭配波斯菊和油菜花海美上加美

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@doreen_share、IG@06_carter_11授權
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抓住落羽松的尾巴！落羽松的最佳賞期為12月到1月份，但台南六甲菁埔埤落羽松葉還未全數落下，一眼望去還是橘紅橘紅，充滿新春喜氣，IGerDoreen分享今年有波斯菊和油菜花陪襯，更是美上加美，快快把握最後機會抓拍這片絕美落羽松吧！

圖／IG@06_carter_11授權
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美的不可思議！台南「六甲菁埔埤落羽松」還能追，一整片橘紅色美不勝收，配上波斯菊和油菜花，讓人感受大自然的美妙動人。若是在太陽下山時分前往，搭配夕陽暖光更為驚豔。而這裡每年的景緻皆不相同，讓不少知道此處的人也都會年年到訪，感受、紀錄不一樣的美。

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六甲菁埔埤落羽松

地址：台南市六甲區台一線縱貫公路

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