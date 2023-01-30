3000公尺櫻花大道美翻！「樂活櫻花季」2000株一個月免費看
櫻花季盛開千萬別錯過！號稱北部最浪漫的「樂活夜櫻季」即將2月3日正式開放民眾觀展囉，2000株超美櫻花與長達3公里櫻花大道絕對美拍拍不完！
這回「樂活夜櫻季」主打「美好光櫻」，希望新的一年用櫻花迎接美好的生活，不只在步道兩側種滿超過2000株櫻花，儼然形成櫻花大道，長度甚至高達3公里，美不勝收。
至於在樂活公園開展得櫻花種類也非常多，除了搶先綻放的寒櫻外，還有馬拉松接續展顏的櫻花花卉，像是八重櫻、昭和櫻及吉野櫻等，放眼望去，真的美到目不轉睛，也非常適合攝影師練功拍攝與家庭朋友半日遊的好去處櫻花用粉嫩的姿態，讓大家迎接春節幸福的氛圍。
值得注意的是，因為節氣與規劃，預計此次的花季可以到228連假之後，歡迎愛花的民眾安排時間賞花囉。更多活動資訊請上「公園新花漾」官網查詢。
地點：內湖區樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷）
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