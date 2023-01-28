白雪皚皚美如畫！ 「夢幻銀白世界」追雪紀錄4景點 太平山霧淞.思源埡囗美不勝收

寒流發威全台急凍！ 在低氣溫與水氣充足的條件下，近日全台部分地區皆傳出下冰霰.降瑞雪等消息，一起來看看攝影行家或幸運遊客們鏡頭下的「美麗銀白世界」，讓大家不出門也能跟著欣賞夢幻雪景！

＊思源埡口

圖／chien_lan授權

宜蘭與台中交界的思源埡口27日晚間飄雪，樹葉結滿霧淞樹木被凍成雪白色世界，而過往曾在網路爆紅的「寂寞派出所」，思源派出所雖已裁撤，但派出所醒目的紅、白色外觀，與一片白皚皚雪景中仍形成強烈對比。

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＊太平山森林遊樂園(見晴懷古步道)

圖／louisxiao888授權

太平山山頭於28日晨間鋪上皚皚白雪，太平山國家森林遊樂區出現霧淞美景，陷入一片銀白世界，步行在見晴懷古步道的迷幻秘境，彷彿進入白雪森林的精靈。

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＊合歡山

花蓮合歡山頂28日早晨降雪成銀白世界，網友在合歡山東峰登山拍攝的美景，連地標都被冰雪染成一頭白髮般地狂放！

＊新竹尖石

新竹出現短暫冰霰，讓尖石鄉附近山頭，都染上如白糖般雪花點綴，網友登上新竹尖石小百岳李棟山，出乎意外地一路上都是超美雪景，忍不住不時就停下來環顧四周銀白美景。

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