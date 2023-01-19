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眾神庇佑地祈福走春　朝聖國寶工匠宗教藝術瑰寶

聯合新聞網／ 行遍天下
（圖片提供：曹憶雯）
（圖片提供：曹憶雯）

【圖／文：行遍天下】

嘉義市寺廟不少，被稱為「眾神庇佑之地」，新春廟宇朝聖，除了祈求平安，感受在地年節氛圍，還可欣賞國寶大師宗教藝術。

▲新春期間走訪嘉義市宮廟，除了祈福，也感受在地熱情。（圖片提供：曹憶雯）
▲新春期間走訪嘉義市宮廟，除了祈福，也感受在地熱情。（圖片提供：曹憶雯）

　

九華山地藏庵　除夕夜搶頭香湊熱鬧

擁有七層蓮花寶殿的九華山地藏庵，外觀氣派，燈籠高掛，主殿供奉的地藏王菩薩，最早的金身，是明末時期由善士從唐山安徽九華山隨著國姓爺護持來到台灣後，後於1697年（清康熙36年）供奉於此。寶相莊嚴而慈悲的地藏王菩薩像兩側，還有隨伺左右的韋陀尊者與伽藍尊者左右護法，氣氛莊嚴。農曆新年期間，廟方舉辦的「開廟門，搶頭香」深受當地信眾喜愛，每年除夕夜的吉時11點10分廟門一開，手持清香的民眾衝進殿內搶頭香，年節氣氛熱絡歡喜。

▲九華山地藏庵主殿供奉地藏王菩薩。（圖片提供：曹憶雯）
▲九華山地藏庵主殿供奉地藏王菩薩。（圖片提供：曹憶雯）

▲外觀氣派的九華山地藏庵，以七層蓮花寶殿建築為特色。（圖片提供：曹憶雯）
▲外觀氣派的九華山地藏庵，以七層蓮花寶殿建築為特色。（圖片提供：曹憶雯）

地址：嘉義市東區民權路255號

電話：05-278-2555

時間：06:00-21:30

網址：www.cydza.org.tw

　

嘉義城隍廟　祈求平安也欣賞瑰寶

嘉義舊稱諸羅，緊鄰著嘉義東市場的嘉義城隍廟，創建於清康熙年間，全名綏靖侯嘉邑城隍廟。殿內除了懸掛皇帝御賜的匾額「臺洋顯佑」，從石雕樑柱、剪粘工藝、精緻彩繪，皆出自國寶工匠大師，包含交趾陶師陳專友與林添木、石雕家惠安蔣家和鹿港施天福、彩繪師陳玉峰和木藝師王錦木，為城隍廟留下許多宗教藝術瑰寶。入廟朝聖，正殿尊神為黑面、蓄鬚的鎮殿城隍；後殿一樓有天上聖母、五路財神爺，二樓至六樓還有不同神尊，可一一欣賞。

地址：嘉義市東區吳鳳北路168號

電話：05-222-4116

網址：www.cycht.org.tw

時間：08:30-12:00、14:00-20:30

▲嘉義城隍廟是嘉義市三大古廟之一，殿內眾神齊聚，除了鎮殿城隍法相莊嚴，五路財神爺也是新年朝聖重點。（圖片提供：曹憶雯）
▲嘉義城隍廟是嘉義市三大古廟之一，殿內眾神齊聚，除了鎮殿城隍法相莊嚴，五路財神爺也是新年朝聖重點。（圖片提供：曹憶雯）

▲台灣設計展2021年在嘉義市舉行時，嘉義城隍廟即以雕刻、彩繪等建築藝術，成為參觀焦點。（圖片提供：曹憶雯）
▲台灣設計展2021年在嘉義市舉行時，嘉義城隍廟即以雕刻、彩繪等建築藝術，成為參觀焦點。（圖片提供：曹憶雯）

　

關廂境廟　供俸七尊財神香火盛

關廂境廟是嘉義市生意人必拜的財神廟，主祀福德正神，陪祀神明有武財神關聖帝君、孚佑帝君、司命真君、文武財神以及虎爺。寺廟初建於清嘉慶5年，一開始是渡海來台的先民供奉土地公求平安，後來關聖帝君等三恩主神也奉神諭安奉於此。寺廟曾遭受地震、二戰多次毀壞，1974年於現址重建，一、二樓的門神彩繪出自林仁和和潘麗水大師之手，皆為藝術之寶。新春期間的重要祭祀活動包括農曆正月十三日的關聖帝君飛昇成道紀念以及農曆二月初二的福德正神聖誕。

▲關廂境廟位在中央第二商場，是嘉義市香火鼎盛的財神廟。（圖片提供：曹憶雯）
▲關廂境廟位在中央第二商場，是嘉義市香火鼎盛的財神廟。（圖片提供：曹憶雯）

▲除了祈求財運亨通，關廂境廟的門神彩繪也是國寶藝術家作品。（圖片提供：曹憶雯）
▲除了祈求財運亨通，關廂境廟的門神彩繪也是國寶藝術家作品。（圖片提供：曹憶雯）

地址：嘉義市西區中央第二商場3號

電話：05-228-1291

時間：24小時

　

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