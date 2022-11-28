「咖波」粉絲看過來！「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展進駐台南，戶外用品一次購足
台南人有福了！超萌超可愛的「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展這回正式來到「新光三越台南新天地」囉，展示「凹豆」相關的商品，還能提前預購「螢幕貓蟲咖波Capoo Pals」，好買又好拍，絕對要大逛一波。
從商品就可以感受到滿滿的戶外實用品，旅行袋、推車、收納桌與造型裝飾帳篷等統統都有，像是超適合拿來野餐或戶外休憩所使用的兩款「秒開快收帳篷」，方便好攜帶。其他還有「咖波一起探險摺疊露營推車」、大推實用的「旅行袋」收納更多的行李與露營折疊椅還能放手機喔。
最後，喜愛凹豆的粉絲還有超過100樣凹豆商品可以挑選，現在店裡消費滿100元能享優惠40元只要199元加購香麻「狗狗拌麵」乙袋，若是滿300元即可用100元加購限定口罩一盒。更多滿額優惠請至官網查詢。
貓貓蟲咖波凹豆好日子 台南新光三越新天地站
日期：2022/11/22-2023/1/4
地點：台南新光三越新天地5樓B區活動廣場(台南市中西區西門路一段658號5樓)
官網：https://www.carterislandtw.com/
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