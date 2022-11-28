「咖波」粉絲看過來！「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展進駐台南，戶外用品一次購足

台南人有福了！超萌超可愛的「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展這回正式來到「新光三越台南新天地」囉，展示「凹豆」相關的商品，還能提前預購「螢幕貓蟲咖波Capoo Pals」，好買又好拍，絕對要大逛一波。

2022-11-28 15:00