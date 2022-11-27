年度最衝擊！味噌拉麵＋整支冰淇淋，怪奇組合意外好評，網稱「好吃到升天」
冰淇淋掉進拉麵啦！日本這家拉麵店超有創意，竟將冰淇淋甜筒放到熱騰騰的拉麵裡，一看先傻眼，而後好奇味道，究竟這樣一碗拉麵是什麼滋味呢？偷偷告訴你，聽說這碗拉麵得到了滿滿好評！
日本這家拉麵店「フラン軒」推出限定販售的超夯冰淇淋拉麵「甘辛miso」，也就是拉麵與冰淇淋甜筒的組合，店家將整支冰淇淋泡進拉麵裡，味噌湯頭內加入些許辣椒醬，搭配融化的冰淇淋，一次吃得到甜、鹹、辣3種滋味，冰淇淋的甜中和了湯頭的辣，又甜又辣的口味居然意外地搭！甚至有網友表示「好吃到升天」。
不過，大部分朋友一看到冰淇淋拉麵，還是不禁驚訝留言「怎麼會有冰淇淋躺在湯裡面」、「一開始以為是不小心掉下去的」，同時也有網友問「會不會吃完直接烙賽在店裡面」，至於吃完是否會鬧肚子，應該也是因人而異。但在視覺衝擊與店家噱頭上，算是取得相當的成功。
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