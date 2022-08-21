每天只賣3小時！ 嘉義60年老店「黑人魯熟肉」 早期有錢阿舍的高級下午茶

南部常見的魯熟肉，其實就是北部的黑白切啦！是地方小吃之一，也是台灣早期飲食文化料理，以前更是有錢阿舍的高級下午茶，現在是一般人可以隨意吃的銅板小吃 下午茶。

這家黑人魯熟肉已經是60年老店，這裡一到下午就熱鬧滾滾，因為隔壁是信味香香腸鋪 排隊人潮不輸魯熟肉，賣的是皇帝豆大腸、炭烤高粱香等古早味，所以兩邊排隊人潮加起來也是挺可觀的。

黑人滷熟肉｜交通位置

位於民族路與共和路交叉口，就在嘉義南門圓環這裡。是嘉義傳統小吃更是60年老店。

這生意真的也太好！每天只賣3小時真的好狂。

就是排隊，等輪到你時用夾子夾好喜歡的食物讓老闆幫你處理即可。

黑人魯熟肉｜MENU

很多品項都有漲5元左右，但還是銅板價啦。畢竟這種東西北部也很少單獨在賣，可以吃吃看。

我個人是推薦紅燒排骨肉、松阪肉，至於感覺很特別的地瓜米血不推，內臟類的話就是很原味喔，喜歡的人會很喜歡。

肉捲也好吃，香腸不如去買隔壁的碳烤香腸。

那個地瓜米血有點雷，其他就是真的跟麵攤賣的黑白切差不多。

其實選擇還蠻多的啦！我們因為還有其他東西要吃，所以小買小買。

坦白說就是黑白切啊，很多小吃店會有的滷味小菜。除了地瓜米血比較雷以外，紅燒排骨還挺好吃的，其他普普。

對我來說就是可以嚐鮮看看的在地小吃，但我本人是有點吃不懂怎麼會這麼有名就是了。

嘉義 黑人滷熟肉

地址：嘉義市東區共和路84號

電話：05-2256661

時間：下午2:00 – 下午6:00（週一公休）

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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