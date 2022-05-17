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走讀文化桃城古蹟、必訪4大在地美食　旅遊達人帶你玩嘉義！

聯合新聞網 / 行遍天下

【整理：行遍天下，圖／文：韓若紫】

嘉義是個極具人文色彩的地方，有許多伴隨歷史發展的特色古蹟，和道地的傳統小吃，既知性又感性，曾擔任行腳節目主持人的旅遊部落客韓若紫，這次特別安排以人文故事為主題的景點，帶大家穿梭古今，品嚐在地美食。

　

1.用九柑仔店　用十太滿，用九剛剛好

這是本土漫畫改編的時代大劇「用九柑仔店」拍攝現場，劇情訴說著北漂遊子的鄉愁，這間雜貨店就是重現劇中阿公留下的柑仔店，吸引劇迷朝聖。用九商店旁的「慶和柑仔店」也是一間歷經三代的百年歷史老店，供給社區居民的生活所需。每間柑仔店，都收藏著一整個城鎮的故事，大家來這裡買的不只是商品，而是濃濃的人情味。

地址：嘉義縣六腳鄉潭墘村90號

電話：0922-595-565

FB：用九柑仔店拍攝現場

時間：09:00-17:00

　

2.蒜頭糖廠　蒜頭不蒜頭，老火車揭密

蒜頭糖廠五分車老火車頭上寫著「算頭一號」，看了滿臉問號，解說員說買蒜頭要去雲林，這裡是「算頭」古早時候非常富裕的地方，被稱蒜頭是一個誤解。蒜頭糖廠設立於1906年，日治時期曾是全台第三大糖廠，現轉型為觀光的「蔗埕文化園區」。全區被登錄為文化景觀，每天兩班的五分車也被登錄為縣定古蹟。搭上百年歷史的窄軌火車，沿著古早鐵道路線穿梭在歷史建築百景中，聽著糖廠的前世今生，彷彿空氣中也飄散著淡淡蔗糖香。搭完火車再來一球招牌的紅豆芋仔冰，懷舊滋味甜在心！

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

電話：05-380-0741

時間：08:00-17:00

FB：蒜頭糖廠蔗埕文化園區

消費：免門票，五分車全票100元

　

3.國立故宮博物院南部院區　平衡南北，虛實交織

故宮南院落腳嘉義太保市，即著眼「平衡南北，文化均富」，建築設計概念以傳統水墨畫的濃墨、飛白、渲染發想，呈現虛實量體交織的流線形結構，建築本身就極具可看性，世界級名家創作的公共藝術俯拾皆是，至美橋柔美的曲線跨過至善湖，引領旅人進入虛實交錯的空間。

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

電話：05-362-0777

時間：博物館週二至五09:00-17:00、週六、週日09:00-18:00(每週一休館)，園區開放05:00-24:00(全年不休園)

票價：成人門票150元、敬老票75元(18歲以下免費)

　

4.嘉義必吃美食　職人傳承的獨門美味

【嘉義民主火雞肉飯

「吃過嘉義火雞肉飯，你才知道什麼是真正的火雞肉飯。」嘉義人說。民主火雞肉飯的美味，取決於鮮嫩的火雞肉和集結精華的獨到醬汁。甫上桌的火雞肉飯，冒著熱騰騰的白煙，是雞汁和著油蔥酥淋在白米飯上飄散的濃郁香氣。最特別的還有「火雞歸」，是火雞喉頭下油脂豐潤的部位，膠質滿滿，名列老饕心中的 No.1。

地址：嘉義市東區民族路149號

電話：05-216-2666

時間：10:00-20:40

消費：原味火雞肉飯45元、火雞肉片飯120元、火雞歸60元

【阿岸米糕】

南部的米糕外型就像肉燥飯，Q彈糯米淋上滿滿肉燥。這是在嘉義和雞肉飯不分軒輊的古早味！阿岸米糕保留檜木桶炊煮糯米的傳統，為讓滋味更多層次，糯米煮好後會加入高湯拌炒，上桌時再佐以特製滷汁， 肉燥使用滷過的豬後腿肉，加入紅蔥頭和蝦米一同炒香，讓每粒米飯都吸飽了湯汁，飄香四溢。

地址：嘉義市東區民族路420號

電話：05-225-9359

時間：16:00-00:00

消費：鹹米糕30元、綜合湯20元

【新港生炒鴨肉羹】

李小龍名言：「我不怕練一萬招的人，就怕一招練一萬遍。」功夫在精不在廣。來到新港奉天宮廟前老街的鴨肉羹點了餐，我突然懂了，這一攤，1966年起就只賣這勺起勺落的生炒鴨肉羹，一招成就絕世美味。嚐上一口，鴨肉和蔥、蒜、洋蔥大火快炒的香氣瞬間爆開，鴨肉鮮甜豐富層次，搭配鮮嫩筍絲，近一甲子的功力盡在其中。

地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17

電話：05-374-7950

時間：07:30-18:30

消費：鴨肉羹45元一碗

　

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