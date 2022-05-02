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布袋邱家兄弟「生態無毒養殖」20年 打造超新鮮健康美味水產品

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圖：邱家兄弟／提供
圖：邱家兄弟／提供

邱家兄弟的生態無毒養殖魚塭。　圖：邱家兄弟／提供
邱家兄弟的生態無毒養殖魚塭。　圖：邱家兄弟／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義布袋鎮是漁塭養殖業的重鎮，其中邱家兄弟生態級無毒水產育成中心為業者邱經堯所經營，最大的特色為全程無毒的生態養殖，自產自銷，提供消費健康乾淨的水產產品。

邱經堯的魚塭養殖場近50年歷史，自20年前開始以友善水土環境的理念轉型為生態養殖法，以低密度、無化學藥劑的生態管理法，用心養出健康又肥美的魚蝦，讓邱家兄弟的水產品牌，不僅是品質保證，更成為私廚的指定食材選擇，並獲得2020年獲水產品最高獎項-海宴精品獎、首屆全國優質虱目魚肚「白金虱王」優勝以及環保署國家環境教育獎民營事業組優等獎等榮耀；20年來的堅持與努力不懈，更獲得2020年農委會第32屆十大神農獎的大獎肯定，讓邱經堯深感付出的心血得到正面的支持，也是對友善環境的生產者最大的鼓勵。

邱家兄弟生態級無毒水產育成中心的經營者-邱經堯。　圖：邱家兄弟／提供
邱家兄弟生態級無毒水產育成中心的經營者-邱經堯。　圖：邱家兄弟／提供

低密度生態級共生混養 養出健康美味的水產

邱家兄弟38公頃的養殖面積，目前養殖以虱目魚、混養白蝦為主，其次混養金目鱸魚、吳郭魚、草魚、烏魚、豆仔魚、龍膽石斑等工作魚。邱經堯20年來致力於水土保持、友善環境，建構「生態級養殖」，全程堅持無毒養殖，不使用化學藥物，並引用海水以半鹹水方式養殖，為了確保純淨無汙染，連魚塭周圍的環境生態也很力求無毒方式照顧，維護生態環境的平衡。

▲邱家兄弟養殖的虱目魚。　圖：邱家兄弟／提供
▲邱家兄弟養殖的虱目魚。　圖：邱家兄弟／提供

雖然用淡水高密度養殖速度快，數量也多，但是邱經堯堅持引用半鹹水方式養殖，他表示台灣很多潮間帶都是半鹹水，半鹹水的養殖環境，有珍貴生態鏈與豐富生物多樣性，這種讓水土生態保持自然平衡的養殖環境，生活在其中的魚蝦才能健康，消費者也才能吃得到健康乾淨又充滿原味的漁產產品。

食物恢復原有的自然樣貌 讓美食達人吃得到乾淨的水產風味

當初因為與「台灣主婦聯盟生活消費合作社」通路合作，為了供應安全優質的漁產，才讓邱經堯轉而思考如何以全程無毒、不使用化學藥劑的方式養殖，在轉型的過程，也讓他了解思考所有的生命體與生態都值得被尊重、被友善，唯有透過生態養殖，才能讓食物恢復原有的自然樣貌。不少美食達人品嘗過邱家兄弟的水產，都驚艷於水產肉質的鮮美與乾淨的風味。

▲邱家兄弟養殖的無毒白蝦。　圖：邱家兄弟／提供
▲邱家兄弟養殖的無毒白蝦。　圖：邱家兄弟／提供

邱家兄弟歷經13年的堅持摸索後才成功的轉型，營收也才開始損益平衡，箇中的甘苦不足以向外人道。對邱經堯而言，養殖不難，養出美味才難！讓消費者吃得安心、健康，就是邱家兄弟堅持的動力。為了致力推廣生態養殖理念，邱經堯長期擔任漁業署百大青農的陪伴師，培養更多青農投入生態養殖，並透過舉辦產地之旅，從餐桌到產地等導覽活動，推廣安全又健康的生態養殖教育與食魚觀念，讓消費者了解到友善環境的農漁產品的價值與品質。目前除了主婦聯盟通路可以買到邱家兄弟水產品，也可透過官網訂購。

相關資訊：

邱家兄弟生態級無毒水產育成中心　地址：嘉義縣布袋鎮永安里大寮375號之14

布袋在地旅遊諮詢／嘉義布袋海風長堤民宿　地址：嘉義縣布袋鎮新北路38號

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虱目魚 淡水 十大

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