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只有嘉義吃得到！在地人下午茶「四方形爆餡酥包」黃金脆皮好涮嘴　鮮魚酥也好吃

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

有著可愛名字的『酥包』，是只有嘉義吃得到的下午茶小點心，大火油炸，炸成黃金脆皮，四方形爆餡酥包，小巧可愛，咬下去還有湯汁呢！除了酥包以外，香脆涮嘴的鮮魚酥也很好吃。

酥包

地址：嘉義市東區公明路293號（地圖

電話：05-2225-935

營業時間：15:00–19:00

粉絲團：https://www.facebook.com/JiaYiShiSuBao/

這一家離我住的蘭桂坊花園酒店 步行只要7分鐘，這附近超多美食，我們從飯店出發，步行周邊美食一下午就可以掃十攤不誇張。

從下午三點開始營業到七點，店裡面有賣南瓜酥、蔬菜酥、杏鮑菇、花枝酥、鮮魚酥、蝦仁酥。酥包有分高麗菜、玉米、紅豆、地瓜，鹹的甜點都有，一個10元。

原來這一家店有20幾年歷史了，嘉義人真的是從小吃到大呢。

第一次來買沒做功課，買了鮮魚酥跟高麗菜酥包，但回來看評價才知道要買花枝酥才對啦！可惡…下次再來。

鮮魚酥

但其實鮮魚酥也很好吃啦！外酥脆內軟嫩，魚肉很新鮮嫩口，外觀看起來有點類似鹹酥雞這樣。

就是我很喜歡的那種香酥脆口感。

高麗菜酥包｜NT$.10元

以前只賣7元，這幾年漲價現在一個10元，應該鹹甜都各買一個才對，但連掃十攤的我們真的吃不下了⋯⋯只好買最安全的高麗菜酥包吃吃看，下次再去買其他口味。

因為還有行程要跑，所以換個地方開箱酥包，等到吃的時候已經冷掉了，但還是很酥脆好吃，真的很強。

鹹香夠味的高麗菜豬肉餡，其實就是很好想像的口味，雖然不是很飽滿但有肉汁，而且調味的很剛好，完全不需要沾醬也好吃，大概就是炸四方形高麗菜豬肉水餃的概念，這樣應該比較好想像。

周邊住宿推薦

若有人問我嘉義最推薦哪間住宿，我毫不考慮先推 蘭桂坊花園酒店 ，因為地理位置太優秀了！根本位於文化夜市巷弄內，鬧中取靜，步行不到1分鐘就到文化夜市，方便到用走的可以掃遍嘉義市小吃美食。

加上貼心備品跟服務，還有浪漫的飯店外觀以及館內大廳中擺設老闆多年的私人古董收藏，原木的桌椅，中國風格家具，風格清新高雅，古典帶著新意。還有豐盛早餐加持，平日最便宜甚至一晚不到2000元，CP值高 機能性超強，只能激推了⋯

酥包

地址：嘉義市東區公明路293號（地圖

電話：05-2225-935

營業時間：15:00–19:00

粉絲團：https://www.facebook.com/JiaYiShiSuBao/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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