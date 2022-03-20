全新「錫葉藤秘境」炸開成紫色花瀑！雲林免費親子園區 秘密花海夢幻好拍

來不及追上風鈴木的步伐也沒關係！3月不僅有粉色、金黃系美景，美度不輸陣的紫色風光也炸裂式盛開中，除了早前與大家介紹的淡水紫藤園、變得更安全的南投六七一茶花園，近日還有一處雲林秘密花園正值最美花期，飽滿的錫葉藤花瀑免費任拍，花仙子們別錯過。

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這處秘境隱身雲林縣的特色景點「他里霧文化園區」，原身為斗南車站廢棄倉庫，經規劃改造後，變身藝文、休閒及歷史價值兼具的免門票據點，共有他里霧生活美學館、他里霧繪本館、68電影館、他里霧漫畫館、雲林環境教育館五個館舍。

而滿開的錫葉藤花海，就位於「他里霧繪本館」外，紫色嬌艷花朵猶如花瀑布鋪滿蜿蜒的小隧道上，下方則是孩童的沙坑天堂。雖然花海遠看只有一小區，但近拍超壯觀，作為大片花墻隨拍隨美，預計3月底前都可攝下最美花況，還能搭配園區其他各館一併順遊，列入親子旅遊行程準沒錯。

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他里霧繪本館 錫葉藤花海

地點：雲林縣斗南鎮南昌路（可導航他里霧文化園區、斗南火車站）開放時間：週三至週日 10:00至18:00

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