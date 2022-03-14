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南投671茶花園「錫葉藤隧道」今年仍能拍！免費獨享紫色花墻　美拍更安全

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@happy541019授權、圖／IG@w.min1023授權
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位於南投中寮的「六七一茶花園」每年花季吸引大批花控朝聖，去年因賞花客引發交通亂象，園主多次勸導無效，為避免引發危險，忍痛將近20年心血往內砍，也令馬路外最壯觀的錫葉藤大道成了絕景。不過園區內的花海仍積極怒放中，開放免費入園參觀，抓好角度亦可攝下夢幻美照，預計近兩周為最美花期。

圖／IG@w.min1023授權
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六七一茶花園坐擁全台最迷人的「錫葉藤花墻」，雖門外的花樹已不再，卻順勢讓這處打卡點變身最安全的美拍聖地，園主也不必擔心旅客再於車來車往的大路上拍攝，徑自進入園區即可獨享整片浪漫風光。

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雖受氣候影響，今年花況不似往年大爆發，但仔細遊賞美度不減，許多攝影好手也搭配夕陽逆光成功捕捉夢幻畫面，還有錫葉蘭圍成的迷你拱門可作為取景的亮點之一。趁著3月全台花海大爆發，除了粉色櫻花、迷人風鈴木、橘紅木棉花，紫色控也可抓緊機會搶拍一年一度的錫葉藤美景，走訪南投時別錯過囉！

圖／IG@happy541019授權
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六七一茶花園

地址：南投縣中寮鄉龍南路271-6號

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