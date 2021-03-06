快訊

新冠重症卻陰性？緬甸境外移入案935之死 張上淳解惑

消失8點檔7年！連靜雯曝豪華私生活搭3千萬名車上工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫爆！整排「錫葉藤花墻」開好開滿免費拍　南投最壯觀的紫色隧道

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@xfengliang授權、IG@miss9290授權、IG@153_mom授權
圖／IG@xfengliang授權IG@miss9290授權IG@153_mom授權

紫色風暴席捲南投！號稱擁有全台唯一「錫葉藤花墻」的六七一茶花園，隱身南投中寮，每年3月都會吸引大批遊客一睹滿開時的絕美景觀。目前夢幻紫色花朵炸開成長達80公尺的紫色隧道，花期預計到3月底，粉絲們千萬別錯過啦！

2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權
2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權

「六七一茶花園」位於中寮長源隧道附近，門口處種滿有許願藤之稱的「錫葉藤」，每逢花期細小紫藍色花瓣都會盛開成茂密花串，加上別名讓人彷彿能夠心願成真的含義，浪漫指數大升級，有藍天白雲加持花色更顯漂亮。由於花墻位於馬路邊，提醒大家拍照之餘勿忘隨時關注路上來車，安全至上。

圖為2020花況。圖／IG@xfengliang授權
圖為2020花況。圖／IG@xfengliang授權

園主無私開放民眾免費賞花，園區內除了有山茶花，也有最新的紫藤花花道能夠搶拍，也可選購盆栽回家種。值得一提的是，景點也鄰近以「泡麵土地公」著名的台灣奇廟之一「石龍宮」，大家拍完花海不妨到宮廟朝聖、順道享用泡麵吃到飽。

2020花況十分浪漫。圖／IG@miss9290授權
2020花況十分浪漫。圖／IG@miss9290授權

六七一茶花園

地址：南投縣中寮鄉龍南路296號（可導航中寮長源隧道）

2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權
2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權

延伸閱讀：

搭捷運能到！北部「三月花季景點」7大精選，陽明山海芋配雲瀑

「奈良美智特展」首波周邊曝光！月光小姐文件夾欠入手

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

花海 南投旅遊

相關新聞

紫爆！整排「錫葉藤花墻」開好開滿免費拍　南投最壯觀的紫色隧道

紫色風暴席捲南投！號稱擁有全台唯一「錫葉藤花墻」的六七一茶花園，隱身南投中寮，每年3月都會吸引大批遊客一睹滿開時的絕美景觀。目前夢幻紫色花朵炸開成長達80公尺的紫色隧道，花期預計到3月底，粉絲們千萬別

彰化埤頭賞火紅木棉花！ 「長長的街好像在燃燒」 經典民歌場景再現

「木棉道我怎能忘了，那是夢裡難忘的波濤」，在這樣街道燃燒著的季節，你是否心理同樣百感交集？來一趟埤頭鄉吧！這裡有著夢裡最美的風景。

全台最有創意的肉圓！彰化80年老店「正彰化肉圓」麻辣鍋、酸菜白肉鍋通通吃得到

udn走跳美食／豬飛小姐 有點冷的天氣你最想要吃什麼呢？酸菜白肉鍋？還是麻辣鍋？小朋友才做選擇，我通通都要吃啦。 到底是什麼樣的鬼才創意讓傳統小吃增添了新風味，把潮流口味融入傳統滋味，

台中火鍋不只有輕井澤！「在地必吃火鍋TOP6」 吃鍋還能玩人體夾娃娃機？

說到台中火鍋，第一個想到則是輕井澤，但其實除了輕井澤之外，台中還有很多好吃又有特色的浮誇火鍋，台中什麼不多網美打卡餐廳最多，這次ReadyGo要向大家介紹5間到台中必吃+1間期間限定的火鍋店，火鍋控快看過來，賭場風、中國風、懷舊復古風你喜歡哪一種？

台中2處「黃色棉花糖」爆發中！黃花風鈴木渲染成「最貴黃金公園」

新一季黃色旋風近日席捲嘉義各大景點，吸引攝影好手搶拍，而台中2處花樹其實也悄悄炸出數不盡的「黃色棉花糖」，尤其人氣廍子公園染成一抹金黃模樣，被網友形容為猶如「最貴的黃金公園」，在地人趕快就近出發啦！

韓式炸雞超涮嘴、200元部隊鍋CP值超高！ 台中太平「最親鍋物」享受無限量副餐

udn走跳美食／Jason's Life 這麼豐盛的韓式部隊鍋居然只要200元，而且店內內用還有免費烏龍麵、白飯、飲品、冰淇淋供應，搭配韓式炸雞和年糕，外酥內軟，醬汁帶點甜甜辣辣會很涮嘴。不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。