紫爆！整排「錫葉藤花墻」開好開滿免費拍　南投最壯觀的紫色隧道

紫色風暴席捲南投！號稱擁有全台唯一「錫葉藤花墻」的六七一茶花園，隱身南投中寮，每年3月都會吸引大批遊客一睹滿開時的絕美景觀。目前夢幻紫色花朵炸開成長達80公尺的紫色隧道，花期預計到3月底，粉絲們千萬別錯過啦！

2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權

「六七一茶花園」位於中寮長源隧道附近，門口處種滿有許願藤之稱的「錫葉藤」，每逢花期細小紫藍色花瓣都會盛開成茂密花串，加上別名讓人彷彿能夠心願成真的含義，浪漫指數大升級，有藍天白雲加持花色更顯漂亮。由於花墻位於馬路邊，提醒大家拍照之餘勿忘隨時關注路上來車，安全至上。

圖為2020花況。圖／IG@xfengliang授權

園主無私開放民眾免費賞花，園區內除了有山茶花，也有最新的紫藤花花道能夠搶拍，也可選購盆栽回家種。值得一提的是，景點也鄰近以「泡麵土地公」著名的台灣奇廟之一「石龍宮」，大家拍完花海不妨到宮廟朝聖、順道享用泡麵吃到飽。

2020花況十分浪漫。圖／IG@miss9290授權

六七一茶花園

地址：南投縣中寮鄉龍南路296號（可導航中寮長源隧道）

2021年錫葉藤絕美盛放中。圖／IG@153_mom授權

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